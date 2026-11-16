Polizeieinsatz: Kugelbombe explodiert an Havelberger Straße in Berlin-Weißensee

Eine Explosion an der Havelberger Straße in Berlin-Weißensee hat Fensterschäden verursacht. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz nach einem Vorfall mit mehreren Jugendlichen.

Eine schwere Explosion erschütterte am vergangenen Sonntagabend das Leben in Berlin-Weißensee und führte zu einem massiven Eingreifen der Sicherheitskräfte vor Ort. Die detonierende Vorrichtung warf mehrere Fenster eines Wohnhauses an der Havelberger Straße ein, während die unmittelbare Nachbarschaft von einem hörbaren Schockwellenereignis getroffen wurde. Glücklich verlief der Vorfall ohne menschliche Verletzungen, doch die psychische Belastung für die Anwohner war erheblich, da die Lautstärke der Detonation als extrem hoch beschrieben wurde. Die Polizei Berlin geht von einer vorsätzlichen Handlung durch eine Gruppe Jugendlicher aus, die das Objekt auf die öffentliche Straße geworfen haben soll.

Ablauf der Detonation und Zeugenaussagen

Der kritische Vorfall begann damit, dass eine Zeugin, die sich auf einer Parkbank an der Havelberger Straße befand, eine Gruppe mehrerer Jugendlicher bemerkte. Diese Unterhielt sich zunächst ruhig in der Nähe, bevor die Situation plötzlich eskalierte, als die Gruppe unvermittelt in Richtung der Beusselstraße davonlief. Kurze Zeit später trat die eigentliche Katastrophe ein: Die Zeugin verzeichnete einen lauten Knall und sah eine weiße Rauchwolke aufsteigen, was auf eine chemische Reaktion hindeutet. Die Energie der Explosion war stark genug, um die Fensterscheiben eines direkt betroffenen Wohnhauses zu zerstören, was die enorme Sprengkraft des verwendeten Materials unterstreicht.

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Polizeiliche Ermittlungen und Beweissicherung

Die Beamten des Lagezentrums der Polizei Berlin nahmen die Meldungen der Bürger sofort ernst und sicherten die Tatstelle als Teil des Ermittlungsverfahrens. Einsatzkräfte des Sonderdienstes untersuchten den Bereich auf pyrotechnische Rückstände, die sie anschließend sicherten, um sie im Labor analysieren zu können. Diese Beweismittel sind entscheidend, um die genaue Zusammensetzung der Detonationsvorrichtung zu rekonstruieren und die Schuldigen zu identifizieren. Die Polizei ermittelt derzeit gegen mehrere unbekannte Tatverdächtige wegen eines mutwilligen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, da der unbefugte Besitz und die Anwendung solcher Mittel strengstens reglementiert sind.

Identifizierung der Sprengstoffart

Erste technische Einschätzungen deuten darauf hin, dass es sich entweder um eine selbstgebaute Kugelbombe oder um ein Bündel sogenannter Polenböller gehandelt haben könnte. Diese speziellen Feuerwerke werden vor allem an der deutsch-polnischen Grenze gehandelt und unterscheiden sich signifikant von herkömmlichen Silvesterböllern, da sie einen deutlich höheren Gehalt an Sprengstoff enthalten. Die Verwendung solcher Mittel in urbanen Wohngebieten stellt ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar, da die zerstörerische Kraft bei der Zündung in geschlossenen Räumen oder in der Nähe von Fenstern unverhältnismäßig hoch ist. Die Klärung der Frage, ob es sich tatsächlich um eine Kugelbombe handelte, bleibt ein zentraler Aspekt der laufenden Ermittlungen.

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Konkrete Schäden und Erfahrung der Nachbarn

Neben den materiellen Schäden an der Bausubstanz des Wohnhauses berichteten Nachbarn von erheblichen körperlichen Symptomen durch die Schallwelle. Ein Anwohner schilderte, dass er kurz vor dem Knall, etwa 20 Sekunden zuvor, noch sicher auf seinem Balkon gestanden hatte. Er beschrieb den Ton als "unvorstellbar laut" und erwähnte, dass er nach der Explosion lange Zeit ein klingeln in den Ohren wahrnahm. Diese Zeugenberichte unterstreichen die extreme Nähe zur Quelle der Detonation und die Gefahr, die von solchen Vorhaben für unbeteiligte Passanten und Bewohner ausgeht. Die psychische Erschütterung durch das plötzliche, laute Ereignis bleibt nach Angaben der Lokalbevölkerung spürbar.

Weitere Schritte und rechtliche Folgen

Die Polizei Berlin wird die technischen Spuren auswerten, um die Identität der Verdächtigen einzugrenzen, die das Objekt warfen. Da gegen mehrere unbekannte Tatverdächtige ermittelt wird, bittet die Staatsanwaltschaft gegebenenfalls um Hinweise aus der Bevölkerung, die bei der Aufklärung helfen könnten. Der Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz kann je nach Schweregrad und der genauen Art der Waffe mit hohen Strafen geahndet werden, insbesondere wenn die Gefahr für die Allgemeinheit erheblich war. Die Sicherstellung der pyrotechnischen Reste dient zudem der Prävention, um zu verhindern, dass ähnliche Vorrichtungen in Zukunft eingesetzt werden.