Berlins Polizei bereitet sich auf massive Sicherheitsmaßnahmen vor. Der Besuch von Wladimir Selenskyj und der Koalition der Willigen führt zu Verkehrseinschränkungen.

Die Polizei in Berlin richtet ihre Kräfte für die kommenden Tage massiv um, um die Sicherheit zahlreicher hochrangiger Staats- und Regierungschefs zu gewährleisten. Am Donnerstag, dem 26. Juni 2025, und am Freitag, dem 27. Juni 2025, stehen zudem am Wochenende Großeinsätze im Stadtgebiet an, was zu erheblichen Sperrungen und Verkehrseinschränkungen führen wird. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin hat diese Maßnahme auf der Plattform Bluesky offiziell bekannt gegeben. Auch der Raum um den Flughafen BER ist laut Angaben der Polizei Brandenburg von den Sicherheitsvorkehrungen betroffen.

Selenskyj-Visit und Koalition der Willigen in Berlin

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Donnerstagmittag mit seinem Team in der deutschen Hauptstadt eingetroffen. Er ist Gastgeber der zweiten Tagung der sogenannten "Koalition der Willigen", die Anfang 2025 von Großbritannien und Frankreich gegründet wurde, um die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Dieser Zusammenschluss umfasst derzeit mehr als 30 Länder. Selenskyj informierte über seinen Auftritt auf X, dass bei dem Treffen in Berlin mehr als 40 Partner vertreten sein werden, darunter auch das Team des US-Präsidenten Donald Trump.

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Während des Besuchs plant der ukrainische Staatschef, Schwerpunkte auf die Stärkung der ukrainischen Luftverteidigung sowie auf Energie- und Finanzhilfen zu legen. Zudem sind bilaterale Gespräche mit europäischen Partnern sowie mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz angesetzt. Für Selenskyj gilt die höchste Gefährdungsstufe bei Staatsbesuchen, was spezielle Schutzmaßnahmen nach sich zieht.

Sicherheitsvorkehrungen und Gefährdungsstufe

Zum Schutz von Gästen auf der höchsten Gefährdungsstufe werden in der Regel umfangreiche Sicherheitsprotokolle aktiviert. Dazu gehören weiträumige Absperrungen von Straßen, das Verschweißen von Gullydeckeln zur Verhinderung von Sprengfallen, die Positionierung von Scharfschützen und die lückenlose Überwachung des Luftraums. Dies ist keine Neuerung, da der ukrainische Präsident bereits im November letzten Jahres Berlin besuchte. Damals empfing Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU Selenskyj an vorderster Front vor dem Bundeskanzleramt mit militärischen Ehren.

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Neben der Anwesenheit von Selenskyj erwartet die Berliner Polizei am Donnerstagfrüh zudem die Ankunft von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Andy Burnham. Die Präsenz dieser Spitzenpolitiker erhöht das Sicherheitsniveau weiter und rechtfertigt den großen Aufgebot an Kräften, das für die kommenden Tage in Berlin geplant ist.

Verkehrseinschränkungen und Ausfallzeiten

Die Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr in Berlin sind erheblich. Eine Sprecherin der Behörde bestätigte, dass ab Donnerstagfrüh mit Einschränkungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen ist, wobei im Regierungsviertel mit weiträumigen Sperrungen zu rechnen ist. Konkret wird die U-Bahn-Linie U5 am Donnerstag zeitweise nicht am U-Bahnhof Bundestag halten. Das bedeutet für Fahrgäste, dass dieser wichtige Knotenpunkt in der politischen Mitte der Hauptstadt nicht bedient wird.

Auch im Schiffsverkehr gibt es Auswirkungen auf die Berliner Wasserstraßen. Schifffahrten im Regierungsviertel sind für die Dauer der Sicherheitsmaßnahmen nicht möglich. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gaben am Mittwoch an, dass Fahrgäste sich auf Einschränkungen und Umleitungen im Nahverkehr einstellen müssen. Die BVG betonte, dass konkrete Hinweise zu Umleitungen kurzfristig und schnellstmöglich über die bekannten Kanäle veröffentlicht werden, um die Reisenden bestmöglich zu informieren.

Ressourcen und weitere Veranstaltungen

Zum Schutz der internationalen Gäste werden rund 2500 Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz sein. Dies stellt ein massives logistisches Unternehmen dar, das die Kapazitäten des Innenministeriums belastet. Ergänzend zum diplomatischen Geschehen findet am Freitag das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum im Haus der Deutschen Wirtschaft an der Mühlendammbrücke in Mitte statt. Die VIZ teilte weiter mit, dass aufgrund der Übernachtung zahlreicher Staatsgäste mit erhöhtem Verkehrsaufkommen im Hotel- und Gaststättensektor zu rechnen ist.

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Auch die S-Bahn Berlin erwartet Probleme. Ein Sprecher des Unternehmens gegenüber dem Tagesspiegel gab an, dass Einschränkungen insbesondere am Bahnhof Brandenburger Tor zu erwarten sind. Details zu Ausfällen oder Umleitungen sollen den Fahrgästen so früh wie möglich über die offiziellen Kanäle mitgeteilt werden. Die Kombination aus Sicherheitskonferenzen, diplomatischen Treffen und der hohen Zahl an Sicherheitskräften macht die kommende Woche zu einer der verkehrsintensivsten Perioden für die Berliner Infrastruktur in jüngster Zeit.