Erhebliche Verkehrseinschränkungen in Berlin und Brandenburg wegen Staatsbesuchen und Nato-Treffen. Details zu Sperrungen, Luftraumüberwachung und Protesten am Wochenende.

Die Berlin er Polizei bereitet sich auf eine Phase außergewöhnlicher Sicherheitseinsätze vor, da am Donnerstag, Freitag und am kommenden Wochenende zahlreiche internationale Staats- und Regierungschefs in der Hauptstadt erwartet werden. Diese Sicherheitsvorkehrungen umfassen umfassende Verkehr smaßnahmen, die von der Verkehr sinformationszentrale Berlin angekündigt wurden und die Mobilität in der Region erheblich beeinflussen werden.

Sicherheitsstatus und Staatsgäste

Die Bundesregierung erwartet mehr als 20 Staats- und Regierungschefs in Berlin, darunter auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dessen Ankunft laut Informationen des Tagesspiegels für Donnerstag geplant ist. Für Selenskyj gilt die höchste Gefährdungsstufe, was zu strengsten Schutzmaßnahmen führt. Ähnlich hoch ist das Protokoll für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und den britischen Premierminister Andy Burnham, die ebenfalls erwartet werden. Der Besuch findet im Kontext der "Koalition der Willigen" statt, die Anfang 2025 von Großbritannien und Frankreich zur Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland gegründet wurde. Dieser Zusammenschluss umfasst mittlerweile mehr als 30 Länder. Bereits im vergangenen November hatte Selenskyj Berlin besucht und wurde dort von Bundeskanzler Friedrich Merz mit militärischen Ehren empfangen. Zum Schutz der hochrangigen Gäste mit der höchsten Gefährdungsstufe werden in der Regel Straßen weiträumig abgesperrt, Gullydeckel verschweißt, Scharfschützen postiert und der Luftraum intensiv überwacht. Einige Teilnehmer werden voraussichtlich bereits am Mittwochabend in Berlin eintreffen.

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Verkehrsbeeinträchtigungen am Flughafen

Die Auswirkungen der Sicherheitsmaßnahmen sind nicht nur auf das Stadtzentrum beschränkt, sondern erstrecken sich auch auf das Umland. Laut der Polizei Brandenburg ist der Bereich rund um den Flughafen BER sowie dessen Zubringerstraßen betroffen. Die Warnung gilt für den Zeitraum von Mittwoch bis Freitag und warnt vor teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Flugreisende werden gebeten, Verkehrsmeldungen genau zu verfolgen und gegebenenfalls mehr Zeit für ihre Anreise einzuplanen. Der Rat der Polizei an andere Verkehrsteilnehmer lautet explizit, den Flughafenbereich zu umfahren, um Staus und Verzögerungen zu vermeiden. Konkrete Informationen zu den detaillierten Sperrplänen im Stadtgebiet liegen vorerst nicht öffentlich vor, weshalb sich Interessierte an die Berliner Polizei wenden können.

Wirtschaftsforum und Übernachtungen

Am Freitag findet im Haus der Deutschen Wirtschaft an der Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum statt. Parallel dazu wird mit einer hohen Zahl an Übernachtungen durch die Staatsgäste gerechnet, was die Infrastruktur der Stadt zusätzlich belasten kann. Die Verkehrsinformationszentrale weist darauf hin, dass die Präsenz zahlreicher internationaler Delegierter die normalen Verkehrsflüsse in zentralen Lagen beeinträchtigen wird. Die Koordinierung dieser logistischen Herausforderungen erfolgt eng mit den zuständigen Behörden. Während die Berliner Polizei zunächst keine spezifischen Details zur Anzahl der eingesetzten Kräfte oder konkreten Straßensperren veröffentlicht, liefert die Brandenburger Polizei bereits erste Warnhinweise für Reisende in den ländlichen und vorstädtischen Gebieten um den Flughafen.

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NATO-Jahrestagung und Luftraumüberwachung

Ein weiterer schwerwiegender Faktor für die Sicherheit in der Hauptstadt ist die 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO, die von Freitag bis Montag im Hotel Intercontinental an der Budapester Straße stattfindet. Hier werden Nato-Generalsekretär Mark Rutte und Außenminister Johann Wadephul erwartet. Als Höhepunkt ist die abschließende Plenarsitzung geplant, an der sich Selenskyj voraussichtlich per Video zuschalten wird.

Die Kombination aus der Anwesenheit von Spitzenpolitiker der "Koalition der Willigen", dem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum und der NATO-Tagung schafft ein komplexes sicherheitspolitisches Lagebild. Die Überwachung des Luftraums über Berlin wird in diesen Tagen intensiviert, um jegliche Bedrohungen für die hohen Staatsgäste auszuschließen. Dies ist eine Standardprozedur bei Treffen dieser Größenordnung, bleibt aber für die Bevölkerung vor Ort sichtbar und spürbar.

Proteste und Demonstrationen

Neben den offiziellen Staatsbesuchen finden am Wochenende auch diverse Protestaktionen statt, die weitere Verkehrseinschränkungen in Berlin-Mitte verursachen werden. Von Freitag bis Montag tagt die NATO-Parallelveranstaltung, doch der Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit liegt auf den geplanten Protestzügen. Die Gruppe "Gen Z regelt" hatte zwar eine große Demonstration mit 15.000 angemeldeten Teilnehmern abgesagt, ruft aber dennoch zu einem Protestzug auf.