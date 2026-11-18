Berlin bereitet sich auf Großeinsätze der Polizei vor. Aufgrund von Staatsgästen wie Macron und Selenskyj drohen Verkehrseinschränkungen. Zudem planen Protestzüge der 'Gen Z'.

Wegen eines massiven Aufmarsms von internationalen Staats- und Regierungschefs werden die Berlin er Straßen an diesem Donnerstag, Freitag und am darauffolgenden Wochenende unter starkem Polizeischirm stehen. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin kündigt auf der Plattform Bluesky umfangreiche Sondersituationen an, die durch große Sperrungen und erhebliche Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet gekennzeichnet sein dürften. Die hohe Sicherheitslage resultiert aus der Ankunft von mehr als 20 Führungspersönlichkeiten, die in der deutschen Hauptstadt versammelt sind.

Höchste Gefährdungsstufe für Selenskyj und Macron

Die Sicherheitsmaßnahmen der Berliner Polizei werden besonders durch den Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bestimmt, für den seitens der Behörden die höchste Gefährdungsstufe ausgerufen wurde. Am Donnerstag ist die Ankunft von Selenskyj in der Hauptstadt erwartet, was routinemäßig zu weitreichenden Absperrungen von Straßen, dem Verschweißen von Gullydeckeln, der Postierung von Scharfschützen und der lückenlosen Überwachung des Luftraums führt. Parallel dazu erwartet die Stadt den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dessen Sicherheit ebenfalls höchsten Priorität genießt und in den Sicherheitsplan integriert ist.

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Koalition der Willigen und weitere internationale Gäste

Zu den prominenten Gästen zählt auch der britische Premierminister Andy Burnham, der im Kontext der internationalen Unterstützung für die Ukraine nach Berlin kommt. Die sogenannte "Koalition der Willigen" wurde Anfang 2025 von Großbritannien und Frankreich initiiert, um die ukrainische Abwehrkraft gegen russische Aggressionen zu stärken, und umfasst mittlerweile mehr als 30 Länder. Einige der eingeladenen Teilnehmer werden vermutlich bereits am Mittwochabend in der deutschen Hauptstadt eintreffen, wodurch die Belastung für die städtische Infrastruktur und die Sicherheitskräfte früh beginnt.

Wirtschaftsforum und NATO-Treffen als weitere Anlässe

Neben den sicherheitspolitischen Spitzenveranstaltungen findet am Freitag das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum im Haus der Deutschen Wirtschaft an der Mühlendammbrücke im Bezirk Mitte statt. Die Behörde rechnet mit einer hohen Übernachtungsquote zahlreicher Staatsgäste, was die logistische Situation im Stadtzentrum weiter verschärft. Am Wochenende wird die internationale Aufmerksamkeit durch die 72. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in den Fokus gerückt, die von Freitag bis Montag im Hotel Intercontinental an der Budapester Straße stattfindet.

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Politische Akteure bei der NATO PV-Tagung erwartet

Für die abschließende Plenarsitzung der NATO-Parlamentarierversammlung sind NATO-Generalsekretär Mark Rutte sowie der deutsche Außenminister Johann Wadephul von der CDU als Redner und Teilnehmer erwartet. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesen Verhandlungen teilnehmen, wobei er voraussichtlich nicht physisch anwesend sein wird, sondern sich per Videozuschaltung in die Debatte einbindet. Die Anwesenheit dieser hochrangigen politischen Akteure rechtfertigt die extensive Polizeipräsenz und die Koordinierung mit den zuständigen Sicherheitsbehörden.

Proteste der Gen Z und Schülerkonferenz in Berlin

Neben den diplomatischen Ereignissen planen Jugendgruppen und Schülerverbände ebenfalls Aktionen im öffentlichen Raum, die zu weiteren Verkehrseinschränkungen führen könnten. Die Gruppe "Gen Z regelt" ruft zwar eine große Demonstration mit 15.000 angemeldeten Teilnehmern ab, organisiert aber stattdessen einen Protestzug, der ab 11.30 Uhr vom Alexanderplatz zum Mariannenplatz ziehen wird. Das Motto "Miteinander Kämpfen statt aufeinander schießen! - Schulstreik gegen die Wehrpflicht" steht im Fokus, wobei die Polizei von 5000 erwarteten Teilnehmern ausgeht, nachdem die Demonstration von einer Einzelperson angemeldet wurde.

Second Protest Event at Brandenburg Gate and Safety Outlook

Ein weiteres großes Ereignis plant die Bundesschülerkonferenz (BSK) für 14.30 Uhr direkt am Brandenburger Tor unter dem Motto "Uns geht's gut? - Bildungsprotest der jungen Generation". Auch für diese Versammlung werden etwa 5000 Teilnehmer geschätzt, was die Dichte der menschlichen Ströme in der Innenstadt weiter erhöht. Obwohl die Berliner Polizei keine genauen Angaben zur Anzahl der eingesetzten Kräfte oder zur Einschätzung des Gefährdungspotenzials macht, bleibt die Lage für den Straßenverkehr in den kommenden Tagen angespannt und erfordert von den Fahrern und Fußgängern erhöhte Aufmerksamkeit und Flexibilität bei der Routenplanung.