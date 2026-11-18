Berlin bereitet sich auf Großereignisse mit Staatsgästen und Schülerprotesten vor. Die Polizei sperrt Straßen, während die Koalition der Willigen unterstützt wird und Gen Z demonstriert.

Die Berlin er Verkehrsinformationszentrale ( VIZ) hat für den Donnerstag und Freitag umfassende Verkehrssperren und Polizei einsätze angekündigt. Grund für die außergewöhnlichen Maßnahmen ist die Anwesenheit zahlreicher internationaler Delegierter in der Hauptstadt. Mehr als 20 Staats- und Regierungschefs werden erwartet, darunter Emmanuel Macron und Andy Burnham. Dies löst Sicherheitsvorkehrungen für Gäste der höchsten Gefährdungsstufe eins aus.

Details zur Koalition der Willigen und Staatsbesuch

Der Fokus der diplomatischen Aktivitäten liegt auf der Unterstützung der Ukraine. Die sogenannte Koalition der Willigen wurde Anfang 2025 von Großbritannien und Frankreich ins Leben gerufen. Sie dient der Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Mehr als 30 Länder gehören diesem Bündnis an. Die Bundesregierung bestätigt die hohen Erwartungen an die Teilnahme wichtiger internationaler Akteure. Ein genaues Gastregister ist nicht vollständig öffentlich zugänglich. Unklar bleibt derzeit, ob der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich in Berlin erwartet wird.

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Sicherheitsmaßnahmen und Gefährdungsstufe eins

Für Gäste der höchsten Gefährdungsstufe gelten strikte Schutzprotokolle. Die Polizei sperrt Straßen in einem weiträumigen Radius ab. Gullydeckel werden verschweißt, um die Gefahr von Sprengsätzen zu minimieren. Scharfschützen werden an strategischen Positionen postiert. Zusätzlich wird die Luftraumüberwachung intensiviert. Diese Maßnahmen gelten standardmäßig für die sicherheitskritischsten Besucher. Die Logistik erfordert eine massive Präsenz von Kräften auf den Straßen. Die genauen Zahlen der eingesetzten Beamten wurden von der Pressestelle nicht veröffentlicht.

Schülerproteste und Demonstrationen am Freitag

Neben den diplomatischen Ereignissen zeichnen sich massive zivilgesellschaftliche Proteste ab. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte vorab auf die Situation hingewiesen. Die Gruppe Gen Z regelt ruft erneut zum Protest auf. Eine große Demonstration mit 15.000 angemeldeten Teilnehmern wurde jedoch abgesagt. Dennoch bleibt ein signifikanter Teil der Bewegung aktiv. Es wird mit etwa 5000 Teilnehmern für einen Protestzug gerechnet.

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Ein weiterer Protestzug startet ab 11.30 Uhr am Freitag. Die Route führt vom Alexanderplatz zum Mariannenplatz. Das Motto lautet Miteinander Kämpfen statt aufeinander schießen. Der Fokus liegt auf einem Schulstreik gegen die Wehrpflicht. Die Demonstration wurde von einer Einzelperson angemeldet. Die Polizei geht von einem geordneten Verlauf aus.

Weitere Demonstration am Brandenburger Tor

Eine weitere Großdemonstration ist am gleichen Tag geplant. Sie findet ab 14.30 Uhr am Brandenburger Tor statt. Das Motto lautet Uns geht's gut. Es handelt sich um einen Bildungsprotest der jungen Generation. Die Bundesschüler*innenkonferenz (BSK) hat diese Veranstaltung angemeldet. Auch hier werden 5000 Teilnehmende erwartet. Die Polizei schätzt das Gefährdungspotenzial nicht öffentlich ein.

Parallel zum Sicherheitsgeschehen findet das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum statt. Dieses wird im Haus der Deutschen Wirtschaft an der Mühlendammbrücke in Mitte ausgerichtet. Teilnehmer werden vermutlich bereits am Mittwochabend anreisen. Die Verkehrssituation in der Innenstadt wird sich dadurch erheblich verschärfen. Bürger werden zu großer Vorsicht auf den Straßen aufgefordert. Die Auswirkungen der Sperrungen betreffen den gesamten Innenstadtverkehr. Die VIZ bittet um Beachtung der aktuellen Verkehrslage.