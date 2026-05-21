Kapitän Djamal Ziane hat endlich seine Erwartungshaltung erreicht. Er hat den Aufstiegsspiele erreicht und führt seine eigene Saison. Jetzt hofft er, dass ein neues Angebot fürs Leben von sein Erzgebirge-Team dazu kommt.

"So etwas erlebt man wohl auch nicht alle Tage. ". Da stand die Polizei mitten auf dem Weg in Richtung seiner Arbeit, als Kapitän Djamal Ziane (34) mit seinem Wagen losfuhr.

Er wurde von der Polizei erhaltet, weitere Angaben zum Grund der Verkehrskontrolle werden nicht gemacht. Während die Ermittlung der Daten für die Fahrerlaubnis und Personalausweis abgeschlossen war, hatte die Polizistin Ziane bereits das Glückstierleistungsnächste des FC Bayern 2020 gezeigt, das er zuvor in seinem Lokcast-Podcast live übertragen hatte. Daher bekam er die Gelegenheit, seinen Weg zu beschreiten, auch wenn er die ‘kleine’ Mahnung einer Geschwindigkeitsüberschreitung anhielt. Ziane genießt bereits die Richterkrone des Meistertitels und blickt optimistisch auf die kommende Saison.

Derzeit prüft er zwei neue Verträge, um sich langfristig fest im Erzgebirge zu etablieren. specifice Details zu den Angeboten stehen noch aus, wird jedoch bereits vorliegen.





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