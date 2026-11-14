Polizeiermittlung gegen David Walliams wegen Sexualdelikt-Vorwürfe

Die Londoner Polizei ermittelt gegen David Walliams. Mehrere neue Anschuldigungen zu schweren Sexualdelikten liegen vor. Der Komiker bestreitet die Vorwürfe.

Die Londoner Metropolitan Police hat am Freitag, den 13. November, offiziell bestätigt, dass sie Ermittlungen gegen den britischen Comedian und Kinderbuchautor David Walliams führt. Die Ermittlungen basieren auf mehreren neuen Anschuldigungen, die in den vergangenen Tagen bei der Polizei eingegangen sind. Diese Vorwürfe betreffen mutmaßliche, schwerwiegende Sexualdelikte aus der Vergangenheit. Die Polizei stellt klar, dass es sich bei den aktuellen Meldungen um andere Fälle handelt als diejenigen, über die Medien wie die Zeitung The Guardian und der Fernsehsender ITV News bereits zuvor berichtet hatten.

Umfang der aktuellen Ermittlungen und Beweislage

Obwohl die neuen Anschuldigungen spezifisch von den früheren Medienberichten abgegrenzt werden, prüft die Polizei im Zuge ihrer laufenden Ermittlungen auch die Inhalte der vorangegangenen Artikel und Sendungen. Die Strafverfolger suchen nach möglichen Hinweisen auf Straftaten, die sich aus den Berichten der ITV News und The Guardian ergeben könnten. Diese Medien hatten am Dienstag, den 10. November, schwere Vorwürfe gegen den 55-jährigen Walliams veröffentlicht. Laut diesen Berichten warfen mehrere Frauen dem Star vor, seine öffentliche Bekanntheit und seine gesellschaftliche Stellung ausgenutzt zu haben. Ziel dieses Vorgehens sei es gewesen, Kontakt zu sehr jungen Frauen und Teenagern aufzunehmen. Die Polizei geht von einer gründlichen Prüfung aus, die alle verfügbaren Informationen im Kontext der neuen Beschwerden berücksichtigt.

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Rechtlicher Hintergrund und frühere Gerichtsstreitigkeiten

Der Fall hat eine komplexe rechtliche Vorgeschichte, die oft missverstanden wird. Noch vor der Veröffentlichung der Berichte durch die ITV News und The Guardian versuchte David Walliams, die Veröffentlichung gerichtlich zu stoppen. Dafür wurde der Fall vor dem Londoner High Court behandelt. Die Gerichtsunterlagen, die in diesem Zusammenhang immer wieder zitiert werden, stammen jedoch nicht aus einem strafrechtlichen Verfahren gegen den Komiker selbst. Vielmehr klagte Walliams gegen die beiden Medienunternehmen, um die publizistischen Recherchen zu unterbinden. Das Gericht lehnte den Antrag auf ein Veröffentlichungsverbot ab. Das Gericht betonte ausdrücklich, dass es in diesem speziellen zivilrechtlichen Verfahren nicht darum ging, die Wahrheit der Vorwürfe zu bewerten oder festzustellen. Zu diesem Zeitpunkt lag nach Angaben der Londoner Polizei noch keine offizielle Strafanzeige vor.

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Positionen der Beteiligten und öffentliche Reaktionen

David Walliams bestreitet jegliches Fehlverhalten und weist die Vorwürfe, ein strafbares Handeln begangen zu haben, kategorisch zurück. Die neuen Anschuldigungen, die seitens der Polizei nun geprüft werden, wurden von mehreren Personen eingereicht. Die Metropolitan Police handelt nun nach diesen Meldungen, um die Sachverhalte aufzuklären. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ermittlungen entwickeln werden, da die Polizei noch keine weiteren Details zu den Identitäten der Ankläger oder den konkreten Tatumständen preisgibt. Die Unterscheidung zwischen den alten Medienberichten und den neuen polizeilichen Meldungen ist für die rechtliche Einordnung entscheidend. Walliams' Anwälte dürften ihre Verteidigung auf die bereits vom High Court abgelehnten Vorwände stützen, während die Polizei nun unabhängig von den früheren zivilrechtlichen Auseinandersetzungen handelt.

Biografische Einordnung und karrierehistorischer Kontext

David Walliams ist sowohl als Komiker als auch als erfolgreicher Autor bekannt. Er erlangte breite Bekanntheit durch die Comedy-Show "Little Britain", die gemeinsam mit Matt Lucas produziert wurde. Matt Lucas ist 52 Jahre alt und steht auf den Bildern häufig an seiner Seite. Die Sendung "Little Britain" lief in England von 2003 bis 2006 und zählte zu den beliebtesten Formaten des Landes. Neben seiner Tätigkeit im Comedy-Bereich ist Walliams auch als Kinderbuchautor bekannt. Eines seiner berühmtesten Werke ist "Gangsta-Oma", das international großen Erfolg feierte. Seine öffentliche Figur und sein Vermögen spielen nun eine zentrale Rolle in der Diskussion um Machtmissbrauch und die Verantwortung von Prominenten. Die Kombination aus seinen Erfolgen im Fernsehen und der Literatur hat ihm immense Plattformen verschafft, was die Vorwürfe, er habe diese Positionen ausgebeutet, umso schwerwiegender macht. Die Öffentlichkeit beobachtet die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit, da der Fall ein breites Spektrum der britischen Prominenz berührt.