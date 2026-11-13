Polizeiermittlung gegen David Walliams wegen sexueller Delkte

Die Metropolitan Police ermittelt gegen Kinderbuchautor und Komiker David Walliams aufgrund von Vorwürfen schwerer Sexualdelikte seitens mehrerer Frauen.

Die Metropolitan Police hat am Freitag offiziell bestätigt, dass Ermittlungen gegen den britischen Komiker und Autor David Walliams durchgeführt werden. Die Behörde gab an, in den vergangenen Tagen mehrere Meldungen über mutmaßliche schwere Sexualdelikte erhalten zu haben, die Walliams in der Vergangenheit begangen haben soll. Die Beamten prüften die Berichte auf Anhaltspunkte für mögliche Straftaten, ohne den Schauspieler namentlich zu nennen, der vor allem durch die Comedy-Serie Little Britain international bekannt wurde.

Polizeiliche Prüfung der Vorwürfe gegen David Walliams

Die Polizei betonte ausdrücklich, dass die in den vergangenen Tagen erhaltenen Hinweise den Ausgangspunkt dieser Untersuchung bilden. Die zuständigen Beamten arbeiten daran, die gesammelten Informationen systematisch zu analysieren und auf rechtliche Relevanz zu überprüfen. Dies geschieht unabhängig von früheren Meldungen, da der Fokus dieser spezifischen Ermittlungen auf den jüngst eingegangenen Berichten liegt. Die Behörde handelte nach Eingang der entsprechenden Hinweise, um der Öffentlichkeit und den Betroffenen den rechtlichen Rahmen zu bieten.

Also read Nach Vorwürfen teilt Piers Morgan gegen David Walliams aus

Geschichten von mehreren Frauen und Walliams Antwort

Ein Bericht des Guardian in Zusammenarbeit mit ITV News beleuchtet die Hintergründe der aktuellen Ermittlungen. Mehrere Frauen werfen David Walliams vor, seinen Prominentenstatus ausgenutzt zu haben, um sexuelle Beziehungen einzugehen, als die Betroffenen noch jung oder sogar minderjährig waren. Die Vorwürfe sind schwerwiegend und detailliert. Eine der Frauen gab an, Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden zu sein, als sie erst fünfzehn Jahre alt war. Diese Angaben bilden eine zentrale Säule der gegen Walliams erhobenen Anschuldigungen.

David Walliams weist alle diese Vorwürfe kategorisch zurück. Der Kinderbuchautor erklärte gegenüber dem Guardian: Ich bin kein Sexualstraftäter. Ich habe gegen kein Gesetz verstoßen. Trotz der kategorischen Leugnung der strafbaren Handlung räumte Walliams ein, unüberlegtes Verhalten gegenüber bestimmten Menschen an den Tag gelegt zu haben. Er gestand ein, mit einigen dieser Personen gelegentliche sexuelle Beziehungen gehabt zu haben, distanzierte sich aber implizit von der Qualität der Handlungen, indem er sie als fehlerhaft charakterisierte, ohne sie als kriminell zuzugeben.

Advertisement

Medienausstrahlung und Reaktionen der BBC

Die Bekanntheit von David Walliams ist enorm. Er hat rund zwanzig Bücher veröffentlicht und gilt als einer der beliebtesten Komiker Großbritanniens. Sein Ruf und seine Karriere waren jedoch unmittelbar betroffen, nachdem die Vorwürfe öffentlich wurden. Die BBC reagierte schnell auf die Eskalation der Lage und entfernte mehrere ihrer Sendungen von allen digitalen Plattformen. Dies geschah, um den Schutz der Betroffenen zu gewährleisten und die Integrität der eigenen Ausstrahlungen zu wahren.

Zu den entfernten Inhalten gehörte insbesondere die Serie Little Britain. Diese Show war es, die Walliams ursprünglich berühmt gemacht hatte und ihn zu einer festen Größe im britischen Fernsehen elevierte. Die Entfernung der Serie ist ein deutliches Signal der BBC, dass sie die Situation ernst nimmt und keine Inhalte verbreiten möchte, die mit den aktuellen Ermittlungen und den schweren Vorwürfen in Verbindung gebracht werden könnten. Die Maßnahmen der BBC unterstreichen die Schwere der Anschuldigungen in der öffentlichen Wahrnehmung.

Weiterer Verlauf der strafrechtlichen Ermittlungen

Die Metropolitan Police hat nun die Aufgabe, die geschilderten Vorfälle juristisch zu verifizieren. Da die Vorwürfe in die Vergangenheit reichen, ist die Beweislage komplex. Die Beamten müssen die Aussagen der Betroffenen mit den widersprüchlichen Aussagen von Walliams und möglicherweise weiteren Zeugen oder Beweismitteln abgleichen. Der Prozess wird voraussichtlich Zeit in Anspruch nehmen, da solche Ermittlungen oft langwierig sind.

Es bleibt abzuwarten, wie die Ermittlungen weiterverlaufen werden. Sollte die Polizei hinreichende Verdachtsmomente finden, könnten Anklagen erhoben werden. Die Öffentlichkeit und die Medien beobachten die Entwicklung genau, da der Fall nicht nur ein persönliches Drama darstellt, sondern auch Fragen nach der Verantwortung von Prominenten und der Machtstrukturen in der Unterhaltungsindustrie aufwirft. Die weitere Entwicklung hängt von der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden ab, die neutral und unparteiisch agieren müssen, um Gerechtigkeit für alle Beteiligten zu gewährleisten.