In Nordfrankreich wurden drei Männer festgenommen, die an der Bahnstrecke Schienen gestohlen haben sollen. Durch das hinterlassene fünf Meter lange Schienenstück entgleiste ein Regionalzug mit 186 Passagieren, wobei 44 Personen verletzt wurden. Die Tat wird als fahrlässige Körperverletzung und Diebstahl verfolgt.

Ein Vater und seine beiden erwachsenen Söhne sollen an der Bahnstrecke Metall gestohlen haben. Was sie dabei zurückließen, brachte einen Regionalzug zum Entgleisen. Nach einem Zugunglück in Nordfrankreich mit 44 Verletzten hat die Polizei drei Männer festgenommen, die bei Metalldiebstählen an der Bahnstrecke den Unfall verursacht haben sollen.

Was bisher bekannt ist: Die verhafteten Männer seien von dem herannahenden Regionalzug von Rouen nach Caen überrascht worden und hätten ein demontiertes, etwa fünf Meter langes Schienenstück schräg auf den Gleisen zurückgelassen, berichteten die Zeitung „Le Figaro“ und weitere Medien unter Bezug auf die Polizei. Trotz einer Notbremsung fuhr der Zug mit 186 Passagieren an Bord am 11. September mit etwa 140 Kilometern pro Stunde über das Hindernis und entgleiste teilweise.

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Fünf Waggons sprangen aus den Schienen, einer davon kippte um. In dem Zug spielten sich dramatische Szenen ab. Ein entgegenkommender Zug konnte nur kurz vor der Unglücksstelle zum Halten gebracht werden und wäre sonst in den entgleisten Zug und die Reisenden hineingefahren, die dort über die Schienen liefen.

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Nach Sabotage am deutschen Stromnetz: Was bei der Durchsuchung in Hamburg rauskam Nach dem Zugunglück in der Normandie hatte es zunächst Sorge gegeben, es könne sich um einen Anschlag oder gezielte Sabotage handeln. Die Spurensicherung und akribische Ermittlungen führten dann aber zu den mutmaßlichen Metalldieben, bei denen es sich nach Medienberichten um einen Vater und seine beiden erwachsenen Söhne handeln soll. Die drei wurden demnach wegen Diebstahls und fahrlässiger Körperverletzung in Polizeigewahrsam genommen.

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