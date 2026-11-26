Nach der Dunkelfeldstudie in der Bundeswehr fordern die Grünen eine vergleichbare Sexismus-Studie in der Polizei. Ein Polizeiforscher spricht über seine Erkenntnisse.

David Czudnochowski: Das Hellfeld sagt wenig darüber aus, wie häufig sexistische Diskriminierung im Organisationsalltag tatsächlich vorkommt. Die qualitativen Befunde unserer Leipziger Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass es bei Betroffenen mitunter erhebliche Vorbehalte gibt, entsprechende Erfahrungen zu melden.

Allein aus diesem Grund wäre eine Dunkelfeldforschung geboten. Bild: Hochschule der Sächsischen PolizeiDr. David Czudnochowski ist Soziologe und Polizeiforscher. Er forscht am Sächsischen Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung an der Hochschule der Sächsischen Polizei .

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Dort koordiniert er das Forschungsprojekt „Geschlecht und Polizei“, in dessen Rahmen die Studie „Sexismus im Dienst“ im Auftrag des Sips an der Universität Leipzig durchgeführt wurde. Unser Forschungsprojekt ist mehrstufig angelegt. Die erste Teilstudie war eine qualitative Befragung mit 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die die Uni Leipzig für uns durchgeführt hat. Die Ergebnisse sind bereits veröffentlicht.