Polizeigewalt-Prozess: Nils K. vor Gericht wegen Angriff auf irische Studentin

Prozess gegen den Berliner Polizisten Nils K.: Vorwurf der Körperverletzung im Amt nach Demonstration am 28. August. Irrungen und Wahrheiten.

Ein Berliner Amtsgericht verhandelt über den Einsatz von Gewalt durch die Polizei während einer kontroversen Demonstration am 28. August. Der Angeklagte, der 23-jährige Polizeibeamte Nils K., steht wegen Körperverletzung im Amt vor Gericht. Die Vorwürfe richten sich gegen ihn nach einem Vorfall, bei dem die irische Studentin Kitty O. zu Schaden kam. Videoaufnahmen dokumentieren den Moment, in dem die 26-Jährige von Beamten abgeführt wird und Blut aus der Nase läuft.

Der Tatablauf und die Anklage

Die Anklage konzentriert sich primär auf den zweiten Faustschlag, der das Gesicht der Studentin traf. Die Staatsanwaltschaft wertete den ersten Hieb, der ebenfalls in den Videos sichtbar ist, aufgrund der konkreten Situation nicht als unverhältnismäßig. Nils K. gab vor dem Gericht an, er habe bei der nicht angemeldeten Palästina-Demonstration auf aggressive Gewalt reagiert. Er erklärte, sein Ziel sei es gewesen, einen Angriff abzuwehren, und betonte, der zweite Schlag sei nicht mit voller Wucht erfolgt.

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Trotz der Fokussierung auf den Faustschlag fordert die Verteidigung der Nebenklägerin, dass das Gericht über alle drei Vorfälle des Abends urteilt. Dazu zählen der erste Schlag, der Tritt gegen das Schienbein und die Festnahmetechnik am Arm. Die Studentin Kitty O. gab an, der Polizist habe ihren rechten Arm gepackt, wobei ihr Gesicht vor Schmerz verzerrt war. Wenig später warf sie dem Beamten vor, ihr den Arm gebrochen zu haben, was sie bis heute unter Beweis stellt.

Gegensätzliche Darstellungen der Ereignisse

Die Versionen der beiden Hauptbeteiligten weichen deutlich voneinander ab. Nils K. schilderte, dass die Teilnehmer der Versammlung der Aufforderung zur Räumung nicht nachkamen. Er betonte, Platzverweise seien ausgesprochen worden, bevor die Polizei die Auflösung mit Schieben durchsetzte. Kitty O. habe sich ihm zufolge besonders hervorgetan, indem sie der Laufrichtung der Beamten entgegenstemmte. Der Beamte gab an, einen Tritt gegen sein Schienbein gespürt zu haben, der aus seiner Sicht eindeutig von der 26-Jährigen ausgegangen war.

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Die Studentin bestreitet diese Darstellung radikal und bezeichnet die Behauptung, sie habe getreten oder geschubst, als absolut unwahr. Sie erklärte als Zeuge, dass die Lage am Ort des Geschehens von überall her von Polizeipräsenz geprägt war. Die Teilnehmer hätten gar nicht daran gedacht, sich freiwillig zu entfernen. Kitty O. führte weiter aus, dass sie von verbalen Provokationen wie dem Ruf "Schlag doch!" ausging, die ihrer Wahrnehmung nach den Eskalationsherd bildeten.

Bezüglich der Armverletzung verteidigt sich Nils K. mit dem Hinweis auf eine übliche Festnahmetechnik. Er gab an, einen üblichen Griff verwendet zu haben und ein Knackgeräusch gehört zu haben, jedoch keine sichtbare Reaktion der Frau darauf bemerkt zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es sich bei der Armverletzung um eine normale Festnahmetechnik handelte und nicht um vorsätzliches Handeln. Die Verteidigung will diesen Aspekt jedoch gerichtlich klären lassen.

Internationale Resonanz und gesundheitliche Folgen

Der Vorfall löste eine Kette internationaler diplomatischer Anfragen aus. Aufgrund der großen Resonanz im Internet auf die Videos der Eskalation meldete sich die irische Botschafterin in Berlin direkt beim Auswärtigen Amt. Dieses Bundesministerium kontaktierte daraufhin den Berliner Senat, der seinerseits die Berliner Polizei anschrieb. Die Studentin Kitty O. zog nach dem Zwischenfall nach drei Jahren in Berlin zurück in ihre Heimat Irland, bleibt aber psychisch und physisch beeinträchtigt.

Kitty O. erstatte Anzeige gegen den Beamten, der damals ohne Helm agierte und auf den verschiedenen Videoaufnahmen deutlich zu erkennen ist. Sie selbst wurde nach dem Geschehen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Polizisten angezeigt. Die gesundheitlichen Beschwerden der Studentin sind nach wie vor spürbar. Sie berichtete, dass der Arm schwach sei, ein starkes Taubheitsgefühl bestehe und anhaltende Schmerzen vorliegen, was ihre Lebensqualität bis heute einschränkt.

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Weiterer Prozessverlauf und offene Fragen

Der juristische Streit zwischen der irischen Studentin und dem deutschen Beamten dauert an. Das Amtsgericht hat sich mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die angewandten Mittel im Verhältnis zur gewalttätigen Handlung der Demonstrantin standen. Die Verteidigung setzt sich dafür ein, dass alle Teile der Eskalation, einschließlich des Tritts und der Armfixierung, in einer umfassenden Würdigung behandelt werden.

Die Staatsanwaltschaft hat ihre Position bereits teilweise dargelegt, indem sie bestimmte Gewaltakte als nicht unverhältnismäßig einstuft. Die fortgesetzte Verhandlung wird nun zeigen, wie das Gericht die Beweislage aus Videoaufnahmen und Zeugenaussagen bewertet. Der Prozess geht am darauffolgenden Mittwoch weiter, wobei weitere Zeugen angehört und juristische Schlussfolgerungen gezogen werden sollen.