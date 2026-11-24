An vielen Schulen in Deutschland gingn anonyme Bombendrohungen ein. Die Polizeigewerkschaft hält eine Ermittlung der Urheber für kaum möglich.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert.als gezielten Versuch der Verunsicherung. Es gehe darum, zu „destabilisieren“, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro.

„Jeder, der selbst Kinder hat, der ist dann natürlich sofort alarmiert. “ Die per E-Mail verschickten Drohungen seien geeignet, Eltern unmittelbar in Sorge zu versetzen, so Jendro. Eine konkrete Gefährdung an den betroffenen Schulen hätten die Sicherheitsbehörden nicht festgestellt, die Polizei habe rasch Entwarnung geben können. Wenig optimistisch zeigte sich der GdP-Sprecher mit Blick auf die Aufklärung der Fälle.

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„Auch bei sämtlicher professioneller Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen bin ich nicht ganz so optimistisch, dass man genau rausfindet, wo das herkommt“, sagte Jendro. Die Urheber der Mails eindeutig zu ermitteln, dürfte sich demnach als schwierig erweisen. Bereits am Montag waren an zahlreichen Schulen in Brandenburg Anschlagsdrohungen per E-Mail eingegangen. Eine konkrete Gefahr bestand nach ersten Einschätzungen der Polizei nicht.

Man gehe „nicht von einer Ernsthaftigkeit“ der Schreiben aus, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Potsdam mit. Wie viele Schulen genau betroffen waren, stand zunächst nicht fest. Einige Schulen brachen den Unterricht am Vormittag eigenständig ab, Evakuierungen durch die Polizei gab es den Angaben zufolge nicht. Der überwiegende Teil der Schulen kehrte inzwischen in den regulären Betrieb zurück.

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Brandenburgs Bildungsminister Gordon Hoffmann sprach laut einer Mitteilung seines Ministeriums von einer „neuen Dimension“.

„Drohungen gegen einzelne Schulen kommen leider immer wieder vor", erklärte Hoffmann. Dass nun zahlreiche Schulen in ganz Brandenburg betroffen seien, sei jedoch neu. Wichtig sei, „dass die Schulen besonnen handeln und dabei die Einschätzungen der Polizei berücksichtigen“. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.