Jochen Kopelke und Serap Güler kritisieren die Ursachen der Frankfurter Halloween-Krawalle. Politologe Abdel-Saad sieht Mitschuld bei NGOs und Eltern.

Die Spannungen um die schweren Ausschreitungen auf der Frankfurter Einkaufsstraße Zeil während des Halloween-Festes sind nach wie vor hoch. Polizeigewerkschaftler Jochen Kopelke (42) nutzte die Talkshow von Markus Lanz (57), um deutlich gegen politische Beschwichtigungsversuche zu intervenieren. Er präsentierte eine präzise Täterbeschreibung, die von vorbereiteten Gruppen mit Schutzkleidung und Brandsätzen ausging.

Täterprofile und organisierter Block

Kopelke betonte, dass sich die Demonstranten zunächst normal durch die Stadt bewegt hätten. Erst im Dunkeln sei ein klar definierter linksextremistischer Block hervorgetreten. Diese Gruppe habe die angespannte Atmosphäre genutzt, um Gewalt auszuüben. Als Hauptakteure nannte er heranwachsende Personen zwischen 16 und 20 Jahren mit Herkunft aus Afghanistan, Syrien oder Marokko. Diese seien bereits von Raubdelikten in Bahnhöfen und der Innenstadt bekannt.

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Politische Positionen und Kontroversen

Außen-Staatsministerin Serap Güler (46, CDU) sah ein bedrohliches Motiv in dem Willen, anderen bewusst körperlichen oder finanziellen Schaden zuzufügen. Der Politologe Hamed Abdel-Saad (54) legte die Verantwortung auch bei muslimischen Eltern und NGOs. Er kritisiere das Verhalten von Flüchtlingshelfern, die Jugendliche zu Demonstrationen gegen Banken führen würden. Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp (45, Linke) wurde von ihm wegen einer Organisation mit dem Motto Integration nein danke kritisiert.

Gegnerische Argumente und Demografie

Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (51) wies diese Darstellungen zurück und verwies auf die demografische Struktur Frankfurts. Er argumentierte, dass etwa 80 Prozent der jungen Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben. Nouripour bezeichnete die Debatte als überdramatisiert und betonte, dass es keine guten Argumente für pauschale Zuschreibungen gebe. Markus Lanz lehnte diese Entschuldigungslinie jedoch energisch ab und bestand auf der Ernsthaftigkeit der Probleme.

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Forderungen nach rechtstaatlichen Konsequenzen

Jochen Kopelke forderte am Ende der Sendung konkrete rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen. Er betonte, dass die Urteile schnell folgen müssten, da die gleichen Täter jedes Jahr wiederholt würden. Die Polizei müsse aufgrund der Eskalation mit acht Streifenwagen ausrücken, statt nur mit einem. Kopelke klagte über die herrschende Angst und die endlosen Debatten in Innenministerkonferenzen über Pressemitteilungen und Nationalitäten.

Zukunft der Sicherheitspolitik

Der Gewerkschaftler sprach sich dafür aus, die aktuellen Streitigkeiten um Stadtbild und Vornamen beiseite zu lassen. Stattdessen sollte der Fokus auf die konsequente Anwendung des bestehenden Rechtsstaates liegen. Er forderte, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Steine ins Gesicht geworfen hatten. Dies sei der einzige Weg, um der wiederkehrenden Gewalt effektiv zu begegnen und die Sicherheit in den Städten wiederherzustellen.