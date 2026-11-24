Seit Dienstagmorgen hat die Polizei nach einem Mann gefahndet, der vor einer Kontrolle im Landkreis Hof geflohen war. Nach stundenlanger Suche konnten die Einsatzkräfte den Mann schließlich festnehmen.

Auf der Autobahn A9 am Dienstag ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle und löste damit eine größere Fahndung aus. - Seit Dienstagmorgen hat die Polizei nach einem Mann gefahndet, der vor einer Kontrolle im Landkreis Hof geflohen war.

Nach stundenlanger Suche konnten die Einsatzkräfte den Mann schließlich festnehmen. Gegen 9.15 Uhr wollte eine Streife der Verkehrspolizei Hof einen Autofahrer auf der A9 in südlicher Fahrtrichtung kontrollieren. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung erklärte, bemerkte der Fahrer das Anhaltesignal, woraufhin er beschleunigte und flüchtete. Bei Münchberg fuhr er von der Autobahn ab.

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In Unfriedsdorf stieg er aus seinem Fahrzeug und rannte in ein Waldstück. Stundenlang suchte die Polizei mit einer Vielzahl an Einsatzkräften nach dem Mann. Auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. Im Fahrzeug des Mannes konnten die Einsatzkräfte verschiedene Betäubungsmittel sowie Rauschgiftutensilien sicherstellen.

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Der Wagen wurde zu Beweiszwecken sichergestellt und abgeschleppt. Weitere Hintergründe zur Flucht sind noch nicht bekannt. Die Polizei bat während des Einsatzes die Bevölkerung darum, keine Anhalter in betroffenen Bereich mitzunehmen und verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich über den Notruf zu melden. Es soll keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden haben.

Um 13.50 Uhr trafen die Beamten in einem Waldstück westlich von Münchberg auf den gesuchten Mann und konnten ihn festnehmen. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen waren damit beendet. Weitere Informationen zum Festgenommen oder zu dessen Flucht seien noch nicht möglich, heißt es abschließend.