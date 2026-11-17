Polizei ermittelt nach Eskalation im U21-Finale. Corinthians erstattet Anzeige gegen Ferroviaria wegen Gewalt durch Miga und Jordi. Konsequenzen folgen.

Die Polizei in São Paulo ermittelt nun nach einer schweren Massenschlägerei während des Finales der U21-Frauenmeisterschaft. Der Sport Club Corinthians Paulista gab bekannt, dass die Mannschaft offizielle Strafanzeige erstatten wird, um die Sicherheit der Athletinnen und Trainer zu gewährleisten. Der Vorfall überschattet den sportlichen Erfolg von Ferroviaria erheblich und führt zu einer juristischen und sportrechtlichen Aufarbeitung.

Abstufung der Gewalt und Rote Karten

Der Konflikt eskalierte in der 77. Minute des Spiels zwischen Corinthians und Ferroviaria, als ein hartes Foul von Corinthians-Spielerin Gabi Jordi an Ferroviarias Star Miga den Auslöser bildete. Miga reagierte daraufhin mit einem Tritt gegen Jordi, woraufhin sich beide Spielerinnen beganen, sich gegenseitig zu schlagen. Diese Einzelkampfsituation verwandelte sich schnell in einen breiten Zusammenstoß, als Spielerinnen und Betreuer beider Mannschaften herbeieilten und ebenfalls Schläge austeilten. Die Schiedsrichterin versuchte vergeblich, die Kämpfer zu trennen, bevor sie mehrere Rote Karten austeilen musste. Dabei wurden Miga, die Corinthians-Cheftrainerin Julia Passero sowie die eingewechselte Spielerin Emy vom Platz gestellt.

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Strategien von Corinthians und FPF

Corinthians kündigte in einer offiziellen Erklärung an, dass der Verein keinerlei Form von Gewalt duldet und entschlossen handeln wird. Der Klub plant nicht nur die Strafanzeige, sondern reicht auch eine formelle Beschwerde beim Fußballverband von São Paulo (FPF) ein. Die Forderung des Klubs zielt auf eine ordnungsgemäße Untersuchung des Sachverhalts sowie die Anwendung der im Verband vorgesehenen Sanktionen ab. Die Aussage des Klubs betont, dass alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um den Respekt, die Integrität und die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, die den Verein vertreten.

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Sportliches Ergebnis trotz Kontroverse

Trotz der massiven Störungen in den Schlussminuten konnte das Spiel fortgesetzt werden, und Ferroviaria sicherte sich den Titel durch einen 2:0-Sieg. Die Treffer für den Gewinner stammen von Gabi Pusch, die ein Doppelpack erzielte. Der sportliche Sieg bleibt jedoch im Schatten der negativen Vorkommnisse auf dem Platz. Da das Spiel unterbrochen wurde, gilt es als Nachspiel, und die rechtlichen Schritte von Corinthians könnten die Einordnung des Ergebnisses oder die Sanktionen für die beteiligten Akteure beeinflussen. Die Situation bleibt weiterhin unter Beobachtung der Aufsichtsbehörden.