Die Polizei in Schweinfurt hat sechs Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an dem monatelangen Missbrauch eines 13-jährigen Mädchens beteiligt gewesen zu sein. Die Taten sollen von Anfang 2025 bis April 2026 erfolgt sein. Bislang befindet sich kein Beschuldigter in Untersuchungshaft, jedoch wurden umfangreiche Durchsuchungen durchgeführt und Gegenstände sichergestellt. Die Verdächtigen haben eine syrische oder deutsch-syrische Staatsangehörigkeit.

Im fränkischen Schweinfurt sollen sieben Jugendliche monatelang am Missbrauch einer 13-Jährigen beteiligt gewesen sein. Die Polizei lässt sechs der Jugendlichen vorläufig festnehmen, aber in Untersuchungshaft kommt keiner.

Sieben Jugendliche und Heranwachsende sollen am monatelangen Missbrauch eines Kindes im fränkischen Schweinfurt beteiligt gewesen sein. Die Verdächtigen sind aktuell 16 bis 18 Jahre alt, das mutmaßliche Opfer mittlerweile 13, wie die Polizei mitteilte. Sechs der Verdächtigen konnten identifiziert und vorläufig festgenommen werden. In Untersuchungshaft kam bisher niemand, in der vergangenen Woche gab es allerdings umfangreiche Durchsuchungen bei sechs Beschuldigten.

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Zu deren Geschlecht wurden keine Angaben gemacht, auch nicht, wer welche Taten begangen haben soll. Es soll sich bei den Verdächtigen um sechs Personen mit syrischer Nationalität und eine Person mit deutsch-syrischer Staatsangehörigkeit handeln. Nach derzeitigem Stand sollen die Übergriffe auf die Schülerin von Anfang 2025 bis April 2026 erfolgt sein. Zwischen einem Verdächtigen und dem mutmaßlichen Opfer soll es eine Vorbeziehung geben - was genau damit gemeint ist, wurde nicht mitgeteilt.

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Ob und in welcher Form weitere persönliche oder soziale Beziehungen zu den weiteren Verdächtigen bestanden, müsse noch ermittelt werden. Bei den Razzien wurden den Angaben nach mehrere Gegenstände sichergestellt, die derzeit ausgewertet werden. Details dazu wurden nicht mitgeteilt.