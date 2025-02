Polizeipräsidentin Zweifel an Messerverbotszonen in Berlin

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel äußerte Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit neuer Messerverbotszonen in der Stadt. Sie betonte, dass diese Zonen vorsätzliche Angriffe nicht verhindern könnten, aber den Besitz von Messern in bestimmten Bereichen einschränken könnten, um schwere Verletzungen zu vermeiden. Ab Samstag werden dauerhafte Waffen- und Messerverbotszonen am Görlitzer Park, am Kottbusser Tor und am Leopoldplatz eingerichtet.

Berlin 's Polizei präsidentin Barbara Slowik Meisel äußerte ihre Zweifel an der Wirksamkeit der neuen Messerverbotszonen in der Stadt. Slowik Meisel betonte, dass diese Zonen vorsätzliche Angriffe nicht verhindern könnten. Im Gespräch mit Journalisten erklärte sie: „ Messerverbotszonen können keine Vorsatztaten verhindern.“ Sie räumte ein, dass es wichtig sei, den Besitz von Messern in bestimmten Bereichen einzuschränken, um schwerwiegende oder tödliche Verletzungen zu vermeiden.

Oft lägen die Straftaten in „kriminellen Milieus, bei Trinkern oder auch Drogenabhängigen“. Ab Samstag werden dauerhafte Waffen- und Messerverbotszonen am Görlitzer Park, am Kottbusser Tor und am Leopoldplatz eingerichtet. In diesen Zonen ist es verboten, Waffen und Messer jeder Art mit sich zu führen. Slowik Meisel kündigte an, dass die Polizei ihren Ermessensspielraum sinnvoll einsetzen werde. Die Polizei werde „die Mutter, die den Apfel schält, natürlich darauf hinweisen, dass sie sich jetzt hier in der Messerverbotszone befindet und diese bitte verlassen soll, und künftig bitte kein Messer mehr mit sich führen soll“, sagte sie.





