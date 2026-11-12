Polizeiräumung Einfamilienhaus Altglietzen nach Mord an Lisa T.

Die Polizei räumt das Haus in Altglietzen vollständig, um Beweise zu sichern. Die Leiche der 13-jährigen Lisa T. wurde dort gefunden. Weitere Details zum Ermittlungsverfahren.

Die Berliner Polizei hat am Mittwoch erneut umfangreiche Räumungsmaßnahmen in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Altglietzen im Bezirk Treptow-Köpenick durchgeführt. Diese Aktion dient der Sicherung der Beweislage nach der tragischen Entdeckung der Leiche der 13-jährigen Lisa T. aus Berlin-Marzahn. Die Beamten der 24. Einsatzhundertschaft tragen dabei vollständige Schutzkleidung, um Kontaminationen zu vermeiden, und verladen die gefundenen Gegenstände in zwei große orangefarbene Container. Der gesamte Inhalt des Hauses wird anschließend entsorgt, um die Integrität der Ermittlungen zu gewährleisten.

Gefahrenabwehr und Schutz der Ermittlungen

Polizeisprecher Florian Nath erklärte gegenüber Medien, dass die Räumung eine reine Maßnahme zur Gefahrenabwehr sei. Die Initiative ging direkt von der zuständigen Mordkommission aus, welche die Zusammenarbeit mit dem Eigentümer des Objekts abgesprochen hatte. Der primäre Grund für die vollständige Leerung liegt im Opferschutz und der Sicherung der Beweiskette. Die Beamten wollen verhindern, dass unbefugte Dritte in das Haus eindringen, persönliche Gegenstände des Opfers an sich nehmen oder Fotos veröffentlichen, was die weiteren Ermittlungen beeinträchtigen könnte.

Also read Lisa T.: Vietnamesische Trauerzeremonie in Altglietzen

Die Staatsanwaltschaft Berlin äußerte sich zu diesem speziellen Einsatz nicht öffentlich. Der Fokus der Behörden liegt derzeit ausschließlich auf der forensischen Auswertung der Sicherungsmaterialien. Durch die Entfernung aller Objekte aus dem Haus schafft die Polizei eine neutrale und kontrollierte Umgebung, in der später weitere Analysen durchgeführt werden können, ohne dass externe Störfaktoren das Bild verfälschen. Dies ist ein standardisiertes Vorgehen in solchen sensiblen Fällen, um jeder möglichen Anfechtung der Beweise von vornherein vorzubeugen.

Hintergrund der Tat und Ermittlungsführung

Lisa T. wollte am Tag ihres Verschwindens mit dem Bus vom Barnimplatz zur Schule fahren, erreichte ihr Ziel jedoch nie. Für fünf Tage war eine intensive Suche im Gange, an der Hunderte Einsatzkräfte beteiligt waren. Die Suche endete mit der grausamen Entdeckung der Leiche des Mädchens in dem besagten Haus in Altglietzen. Neben der Toten befand sich dort auch der 22-jährige Tatverdächtige, der schwer verletzt aufgefunden wurde. Nach aktuellen Informationen von BILD war Lisa vor der Tat gefesselt worden, was auf eine gewaltsame Entführung hindeutet.

Advertisement

Der 22-Jährige, der deutscher Staatsangehörigkeit ist, wohnte in unmittelbarer Nähe zum Elternhaus von Lisa T. in Marzahn. Trotz der räumlichen Nähe haben die Ermittler bis heute keine belastbaren Hinweise darauf gefunden, dass zwischen dem Täter und dem Opfer eine vorherige Beziehung oder ein bekanntes Verbindungsstück bestand. Es wird vermutet, dass das Haus in Altglietzen dem Mann bekannt war, da die Eltern einer früheren Freundin seinerseits in der Nähe wohnen. Dies stellt für die Ermittler eine mögliche, aber noch nicht bewiesene Spur dar.

Strafrechtliche Vorbelastungen und Haftbefehle

Über den Tatverdächtigen liegen bereits zwei weitere strafrechtliche Verfahren vor, die bisher nicht vollständig in den aktuellen Ermittlungen berücksichtigt wurden. Im März 2025 hatten Berliner Ermittler bei einer Durchsuchung Datenträger sichergestellt, deren Auswertung noch andauert. Unklar ist bisher, ob sich darauf strafbare Inhalte befinden, die einen direkten Bezug zur aktuellen Tat haben. Ein weiteres Verfahren ereignete sich in Passau, wo der Mann am 4. November 2025 mit einem Handy erwischt wurde, auf dem sich mehr als 900 einschlägige Dateien befinden sollen.

Das Amtsgericht verurteilte den Mann in diesem Fall zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Das Urteil ist seit dem 5. November 2026 rechtskräftig. Die Berliner Staatsanwaltschaft war von diesem Urteil jedoch bislang nicht informiert, da die Verurteilung noch nicht im Bundeszentralregister eingetragen war. Dieser administrative Fehler führte dazu, dass in keinem der beiden vorherigen Verfahren ein Haftbefehl beantragt wurde. Die Begründung der Behörde zu dieser Zeit lautete, dass der Mann damals nicht vorbestraft gewesen sei und keine Fluchtgefahr bestanden habe.

Sicherung von Beweismitteln und nächste Schritte

Die Ermittler haben inzwischen ein mögliches Tatfahrzeug sichergestellt, um dessen genaue Herkunft und Bedeutung für den Tathergang jedoch noch nicht klar ist. Es bleibt abzuwarten, ob die Fahrzeugspur eine direkte Verbindung zur Entführung und Ermordung von Lisa T. hat. Die forensische Auswertung der Datenträger aus dem March 2025 sowie die Auswertung des Fahrzeugs werden parallel zur Auswertung des Tatorts in Altglietzen fortgeführt. Die Behörden behalten sich vor, weitere Angaben zu machen, sobald neue Erkenntnisse die Lage klären.

Advertisement

Die Räumung des Hauses in Altglietzen markiert einen weiteren wichtigen Schritt im komplexen Ermittlungsverfahren. Durch die komplette Entfernung des Hausrats wird sichergestellt, dass keine potenziellen Beweise verloren gehen oder beschädigt werden. Die Polizei appelliert weiterhin an die Öffentlichkeit, keine eigenen Nachforschungen anzustellen oder Fotos des Tatorts zu verbreiten. Nur so kann ein sauberes und gerichtsfestes Ermittlungsergebnis erzielt werden, das der Gerechtigkeit für Lisa T. und ihre Angehörigen dienen wird.