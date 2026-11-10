Polizeirazzia bei FC Hansa Fans in Rostock wegen Nazi-Symbolen

Die Polizei durchsuchte 17 Wohnungen von FC-Hansa-Rostock-Fans. Verdacht auf gefährliche Körperverletzung und Nazi-Symbole nach Exif-Recherche.

Zehnundzwanzig Polizisten sind in den frühen Morgenstunden am heutigen Tag in Rostock und den Landkreisen Rostock sowie Vorpommern-Greifswald zum Einsatz gekommen. Diese massive Aktion der Bundespolizei zielte spezifisch auf Wohnungen von siebzehn Anhängern des FC Hansa Rostock ab. Der unmittelbare Auslöser für diese Durchsuchungen war eine Recherche des digitalen investigative Medienportals Exif, die im vergangenen Monat veröffentlicht wurde.

Detonation der Ermittlungen durch Social Media

Die Ermittlungen begannen, nachdem das Rechercheportal Exif Anfang September im September ein Foto im Internet veröffentlicht hatte. Auf dieser Aufnahme sind siebzehn Personen zu erkennen, die sich nach einem Auswärtsspiel des FC Hansa beim englischen Verein FC Watford trafen. Der Grund für die Versammlung war eine sogenannte Drittort-Auseinandersetzung mit Anhängern des schottischen Klubs Glasgow Rangers. Bei solchen Treffen treffen sich rivalisierende Fangruppen bewusst abseits der Sportstätten, um sich körperlich zu schlagen, ohne dass die Schiedsrichter oder die Stadionaufsicht dies verhindern können.

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Verwendung verfassungswidriger Symbole im Fokus

Zentraler Anklagepunkt gegen die Beschuldigten ist der verdächtigte Einsatz von Nazi-Symbolen. Einige der abgebildeten Personen posierten laut den vorliegenden Unterlagen offensichtlich vor einer Fahne mit einem Hakenkreuz. Die Veröffentlichung dieser Aufnahme nahmen die Tatverdächtigen offenbar billigend in Kauf, indem sie sie in sozialen Medien teilten. Aufgrund dieser Beweislage ermitteln die Staatsanwaltschaft und die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Altersspanne der ermittelten Personen reicht von neunzehn bis zu sechsunddreißig Jahren.

Sanktionen des Fußballvereins gegen Mitglieder

Der Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock reagierte unmittelbar und entschieden auf die öffentliche Schande. Der Verein kündigte an, dass betroffene Vereinsmitglieder mit Stadionverboten und einem sofortigen Ausschluss aus dem Verein rechnen müssen. Diese Maßnahmen galten direkt nach der Veröffentlichung der Recherchen durch das Portal Exif. Die Verwaltung des Vereins wollte damit klarstellen, dass das Verhalten einzelner Fans nicht der Meinung der Mehrheit oder der offiziellen Institution entspricht und streng geahndet wird.

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Wiederholung von Vorfällen mit Bundespolizei

Es handelt sich nicht um den ersten größeren Einsatz der Bundespolizei gegen die Hooligan-Szene um den FC Hansa Rostock. Im vergangenen März hatte eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit bereits in der Rostocker Szene Durchsuchungen durchgeführt. Der damalige Hintergrund war eine brutale Auseinandersetzung auf einer freien Bahnstrecke im Oktober des Vorjahres gewesen. Damals war ein Sonderzug von Anhängern des FC Essen mit Böllern und Steinen überfallen worden, was zu einer Eskalation der Sicherheitslage führte.

Sicherheitsoffensive im Stadionumfeld

Diese jüngste Razzia im heutigen Morgen unterstreicht die Verschärfung der Sicherheitslage im deutschen Fußball. Die Zusammenarbeit zwischen dem Rechercheportal Exif und den Strafverfolgungsbehörden hat sich als wirksames Instrument zur Aufklärung von Straftaten im Umfeld von Fußballspielen erwiesen. Die Polizei nutzt zunehmend digitale Spuren, um Anführer und aktive Täter bei gewaltsamen Ausschreitungen und der Propagierung verfassungswidriger Ideologien zu identifizieren. Die Ergebnisse der heutigen Durchsuchungen werden voraussichtlich in den kommenden Tagen zu weiteren rechtlichen Schritten führen.