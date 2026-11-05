Polizeirazzia in Jena: Jubiläumsausstellung der Horda Azzuro durchsucht

Die Staatsanwaltschaft Gera ließ die Ausstellung der Horda Azzuro im Spittelplatz durchsuchen. Anfangsverdacht auf Billigung von Straftaten stört den öffentlichen Frieden in Jena.

Die Kriminalpolizei Jena führte am frühen Vormittag eine überraschende Durchsuchung der Jubiläumsausstellung "Die Guten, Die Bösen, Die Ultras" der Fangruppe Horda Azzuro am Spittelplatz in Jena durch. Die Maßnahme erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gera und betraf die Feier zum 25-jährigen Bestehen des bekannten Supporter-Clubs des FC Carl Zeiss Jena. Damit endete zunächst die erfolgreiche Präsens der Schau, die ursprünglich als reines Kulturbewusstsein geplant war.

Rechtlicher Rahmen und Anfangsverdacht

Der Kern der polizeilichen Maßnahme liegt in einem konkreten rechtlichen Vorwurf gegen die Organisatoren der Schau. Die Staatsanwaltschaft begründet den Anfangsverdacht laut einer offiziellen Meldung mit dem Tatvorwurf der Billigung von Straftaten nach § 140 des Strafgesetzbuches. Dieser Paragraf wird angewendet, wenn Straftaten, die von anderen begangen wurden, öffentlich gebilligt werden, was hier als Auslöser für die Ermittlungen gewertet wird.

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Ermittler gehen davon aus, dass die Ausstellung schwerwiegende Straftaten, die aus den eigenen Reihen der Gruppe stammen sollen, auf eine Weise darstellt, die diese Taten rechtfertigt oder verherrlicht. Dieses Vorgehen wird von den zuständigen Behörden als Störung des öffentlichen Friedens im Raum Jena eingestuft. Die Grenze zwischen historischer Dokumentation und strafbarer Handlung wird hier als überschritten interpretiert.

Ort der Ausstellung und Kontroverse

Die Wahl des Ortes für diese Schau ist nicht zufällig und sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit in der lokalen Debatte. Die Horda Azzuro hatte extra ein leerstehendes Gebäude am Spittelplatz angemietet. Dieser Standort befindet sich in unmittelbarer Sichtweite der Landespolizeiinspektion, was die Präsenz der Behörden vor Ort noch direkter und symbolischer machte.

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Trotz des polizeilichen Einschreitens zeigte sich die Ausstellung vor der Razzia als großer Erfolg für die Fangruppe. Die hohe Besucherresonanz führte dazu, dass die Veranstalter die Öffnungszeiten der Schau verlängern mussten, um dem Andrang gerecht zu werden. Die Schau blickt auf zweieinhalb Jahrzehnte Fankultur zurück und war ein zentrales Element der 25-Jahr-Feier der Gruppe.

Inhalte der geprüften Schau

Die Besucher der Ausstellung waren in den vergangenen Wochen mit einer umfassenden Retrospektive konfrontiert. Gezeigt wurden großflächige Choreografien, emotionale Fotografien und Devotionalien aus der Gründungsphase der Gruppe im Jahr 2001. Die Macher der Schau betonten stets, dass die Objekte auch die Vereins- und politische Arbeit der Gruppe dokumentieren sollen.

Dennoch gerieten Teile dieser Darstellung ins Visier der Ermittler. Die Polizei sicherte bei der Razzia konkrete Beweismittel und Gegenstände, über deren genaue Identität sich die Staatsanwaltschaft und die Polizei zunächst in Schweigen hüllten. Auf detaillierte Auskünfte wurde wegen des frühen Stadiums der Ermittlungen vorerst verzichtet, um die Untersuchung nicht zu gefährden.

Folgen und weitere Schritte

Durch die Durchsuchung und den rechtlichen Druck gerät die Horda Azzuro nun in den Fokus einer intensiven Auseinandersetzung mit den Sicherheitsbehörden. Der Dauerkonflikt zwischen der Stadt, der Fangruppe und den politischen Akteuren wird durch diesen Vorfall voraussichtlich weiter verschärft. Für die Mitglieder des FC Carl Zeiss Jena und ihre Supporter stellt sich nun die Frage nach der zukünftigen Ausrichtung ihrer Vereinsarbeit.

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Die weitere Entwicklung der Ermittlungen bleibt abzuwarten, da keine weiteren Angaben seitens der Polizei und Staatsanwaltschaft gemacht wurden. Ein genaues Datum für eine Anklageerhebung oder eine weitere Vernehmungsreihe ist im aktuellen Stadium nicht bekannt. Alle Beteiligten müssen nun mit den rechtlichen Konsequenzen rechnen, die aus dem Tatvorwurf der öffentlichen Billigung von Straftaten resultieren können.