Polizeirazzona im mwelt-Baumcamp: Durchsuchungen nach Moped-Angriff

Die Polizei durchsucht das mwelt-Aktivistenlager nach einem gewaltsamen Angriff auf Jugendliche. Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung und Raub stehen im Mittelpunkt.

Bei Morgengrauen um acht Uhr morgens rückte ein großes Aufgebot der Polizei zu einer gezielten Razzona in einem Waldgebiet aus, um dort befindliche Baumhäuser und Hütten zu durchsuchen. Über hundert Beamte, darunter Spezialkräfte mit spezieller Kletterausrüstung, umstellten das sogenannte Aktivisten-Camp und stiegen direkt in die oberen Strukturen empor. Der Einsatz erfolgte auf Basis eines richterlichen Durchsuchungsbefehls und zielte primär auf die Sicherstellung von Beweismitteln für laufende strafrechtliche Ermittlungen.

Gewalttat an Mopedfahrern löst Razzona aus

Der unmittelbare Anlass für diesen massiven Polizeieinsatz ist ein gewaltsamer Vorfall, bei dem drei jugendliche Mopedfahrer im Alter von siebzehn bis achtzehn Jahren attackiert wurden. Laut den Angaben der Staatsanwaltschaft und der Polizei kam es zu einem Streit zwischen den Jugendlichen und Umweltaktivisten, wobei die jungen Männer laut Strafanzeige verprügelt und teilweise verletzt worden sein sollen. Zudem sollen Gegenstände der Moped-Clique geraubt worden sein, was den Tathergang als räuberisch qualifiziert.

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Die genauen Umstände des Angriffs werden in der Anzeige detailliert geschildert. Demnach sollen zwei der Jungen mit einem Holzknüppel von ihren Mopeds geschlagen worden sein. Drei Angreifer hätten sich zudem auf einen der Jugendlichen gesetzt und ihn gewürgt. Eine circa sechzig Jahre alte Frau soll den Vorfall beobachtet haben, ohne jedoch einzugreifen. Ein Opfer berichtete außerdem, dass ihm eine GoPro-Kamera entrissen wurde.

Ermittlungsbehörden gegen namentlich bekannte Täter

Gegenwärtig ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen drei namentlich bekannte Personen wegen Verdachts der schweren räuberischen Erpressung, des schweren Raubs, der gefährlichen Körperverletzung sowie versuchter Nötigung. Nach Informationen der Medien sind die mutmaßlichen Schläger zur Tatzeit im Baumcamp anwesend gewesen. Parallel dazu laufen Ermittlungen gegen unbekannte Personen, um den Kreis der Verantwortlichen vollständig zu klären. Die Polizei betonte, dass sich die Durchsuchungen ausschließlich dem Auffinden von Beweismitteln widmen und nicht gegen das als Dauerversammlung eingestufte Camp an sich gerichtet sind.

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Neben dem Hauptort des Waldlagers wurden laut polizeilichen Angaben auch drei weitere Objekte durchsucht. Die Behörden gehen davon aus, dass die Tatbeteiligten sich innerhalb des Lagers aufhielten, als die Gewalttaten begangen wurden. Die genauen zeitlichen Abfolgen der Ereignisse liegen gut fünf Wochen zurück, bevor nun der große Polizeieinsatz stattfand, der das Lager umzingelte und die Sicherheit der Bewohner kontrollierte.

Aktivist Samuel Bosch bestreigt Verwicklung

Samuel Bosch, ein Klima-Aktivist, der seit fünf Jahren im Camp lebt, äußerte sich zu den Vorwürfen gegenüber den Medien. Er gab an, über die konkreten Anschuldigungen nichts zu wissen und verwies darauf, dass die Gruppe hier friedlich gegen Kiesabbau protestiere. Bosch kritisierte den Polizeieinsatz scharf und bezeichnete ihn als Einschränkung der Versammlungsfreiheit. Für ihn steht fest, dass die Proteste legitim sind und die gewaltsamen Handlungen einzelner Individuen nicht die gesamte Bewegung diskreditieren dürfen.

Das Camp selbst war in der Vergangenheit bereits mehrfach im Fokus der Öffentlichkeit, da es immer wieder zu Provokationen durch Jugendliche kam, unter anderem durch den Einsatz von Feuerwerkskörpern. Zu Beginn der aktuellen Razzona befanden sich fünf Aktivisten am Ortsgeschehen. Die Spannung zwischen den Naturschützern, die ihre Lebensweise im Wald verteidigen, und den Anwohnern sowie den Jugendlichen hat sich durch den jüngsten Vorfall deutlich zugespitzt, was nun die juristische Aufarbeitung vorantreibt.