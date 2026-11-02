Polizeiruf 110 Kritik: Dusterer Thriller in Rostock am 1. November 2026

Kritik zum Polizeiruf 110 am Sonntag, 1. November 2026: Der Rostocker Krimi punktet als harter Thriller mit starkenquoten und komplexen Figuren.

Am Sonntag, dem ersten November 2026, wurde keine Folge des bekannten Sonntagskrimis Tatort ausgestrahlt. Stattdessen rückte der Rostock er Polizeiruf 110 mit einer neuen Episode als starker Thriller in den Fokus. Die Sendung nimmt dabei kaum Rücksicht auf Gelegenheitsviewer und bietet fortgeschrittene Zuschauer eine düstere Geschichte aus der Hansestadt. Die Kritik betont, dass der Krimi konstant für hohe Quoten sorgt und eine Klasse für sich bleibt.

Dunkle Wendungen und komplexe Hintergründe

Der Rostocker Polizeiruf 110 revolutionierte bereits vor sechzehn Jahren den sonntäglichen Fernsehkrimi durch eine konsequent horizontale Erzählweise. Diese stilistische Entscheidung hat sich bis heute bewährt und wird auch in der aktuellen Produktion beibehalten. Die Geschichten sind stets mit den Befindlichkeiten der Revierbeamten verwoben, was die Figuren tiefgründiger macht als in vielen anderen Krimiserien. In dieser Folge knüpft die Kriminalgeschichte nahtlos an die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit an. Wer die Vorwissen zu den Charakteren hat, kann die Abgründe in Rostock besser nachvollziehen.

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Die Wutausbrüche des Kommissars Thiessler stehen in diesem Fall nicht nur im Zusammenhang mit einer im Einsatz erlittenen Schussverletzung. Es zeigt sich, dass seine Reaktion auch tiefer sitzt, da er sich bei der Neubesetzung von Sasha Bukows Posten übergangen fühlte. Dieses Detail rückt sein Handeln in ein nachvollziehbares Licht. Ebenso ist es hilfreich, die Vorgeschichte von Katrin Königs mit ihrem entfremdeten Vater noch einmal zu rekapitulieren, um die nächste Eskalation im Plot besser einordnen zu können.

Melly Böwe und der dunkle Fall um Natasha

Bukows Nachfolgerin Melly Böwe erfährt von Revierleiter Henning Röder, wer sie als Jugendliche vergewaltigt hat. Dieser Mann entpuppt sich gleichzeitig als der biologische Vater ihrer Tochter Rosa. Dass ihr Peiniger ausgerechnet jetzt auftaucht und sich als dubioses Puzzlestück des aktuellen Falls entpuppt, mag konstruiert wirken. Für den Rostocker Polizeiruf 110 ist dies jedoch eine typische Wendung, die uns in den nächsten Folgen noch beschäftigen wird. Anneke Kim Sarnau und ihr Team sorgen weiterhin für starke Zuschauerzahlen.

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Die Handlung beginnt mit der Qual und Demütigung eines jungen Mädchens, das sich sogar trockene Scheiben Brot erst verdienen muss. Einige Jahre später arbeitet die erwachsene Ukrainerin Natasha als Prostituierte für den sadistischen Zuhälter Heiko Mischke. Mischke ist als zwielichtiger Unternehmer in Rostock polizeibekannt und besitzt Ferienhäuser. In der Nähe eines dieser Häuser wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, die ähnlich zugerichtet wurde wie einst Natasha. Ein Hütte brannte zuvor vollständig ab, was den Tatort vermuten lässt.

Korruption und ethische Fragen in der Inszenierung

Melly Böwe und Katrin König wollen Mischke in die Zange nehmen, werden jedoch von Oberstaatsanwalt Jan Jürgens bei ihren Ermittlungen behindert. Jürgens torpediert die Arbeiten der Kommissarinnen immer wieder, wobei dessen Vergangenheit schwerer wiegt als die Gegenwart. Der aktuelle Polizeiruf 110 ist selbst für Rostocker Verhältnisse eine übermäßig düstere Angelegenheit. Das Schicksal der gebrandmarkten Frauen wird bewusst nicht nur angedeutet. Regisseurin Franziska Schlotterer legt den Finger unmissverständlich in die Wunde.

Der Film zeigt die hässliche Fratze legaler Prostitution, die rein gar nichts mit dem oftmals propagierten Bild selbstbestimmter Sexarbeit zu tun hat. In dieser Hinsicht ist der Film als klares Statement zu lesen. Plakativ wirken die Figuren dadurch aber nicht, was dem clever konstruierten Geschichtendrehbuchautor Florian Oeller zu verdanken ist. Es bleibt genug Graubereiche offen, was besonders an der von Anastasiia Mazhara herausragend gespielten Natasha deutlich wird. Sie wird eben nicht nur als Opfer dargestellt.

Fazit zu einer überzeugenden Krimiproduktion

Dass Melly Böwe in dieser Situation ihrem Vergewaltiger begegnet, ist den dramaturgischen Statuten des Rostocker Polizeirufs 110 geschuldet. Dank der hervorstechenden schauspielerischen Leistungen von Lina Beckman und Thorsten Merten wirkt dies nie aufgesetzt. Stattdessen fügt es sich nahtlos in das Gesamtgeflecht ein, das niemanden vor den Fernsehern kalt lassen dürfte. Der Krimi macht mit weiteren Erzählsträngen über Korruption bei den Ermittlungsbehörden sowie tödlichen Rivalitäten im Rotlichtmilieu mindestens ein Fass zu viel auf.

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Dieser Punkt bleibt der einzige Wermutstropfen eines ansonsten überzeugenden Thrillers. Er fordert unsere ganze Aufmerksamkeit vor den Bildschirmen ein. Der Einsatz der horizontalen Erzählweise und die Verknüpfung privater Schicksale mit der aktuellen Ermittlung sorgen dafür, dass die Serie eine eigene Klasse bleibt. Die hohe Qualität der Produktion rechtfertigt die Empfehlung, auch für Gelegenheitsviewer diesen Abend nicht zu verpassen.