Polizeiruf 110 Kritik: Düsterer Thriller in Rostock ohne Tatort

Kritik zum Rostocker Polizeiruf 110 am 1. November 2026. Ein düsterer Thriller über Prostitution und Korruption in Rostock mit Lina Beckman und Anneke Kim Sarnau.

Am Sonntag, den 1. November 2026, entfällt das regelmäßige Fernsehen des bekannten Formats Tatort. Stattdessen punktet der Rostock er Polizeiruf 110 als starker und düsterer Thriller für Fortgeschrittene. Diese Ausgabe nimmt kaum Rücksicht auf Gelegenheitszuschauer im hohen Norden. Dennoch lohnt sich ein Einschalten, da die Serie weiterhin eine Klasse für sich bleibt.

Revolutionäre Erzählweise und Vorwissen nötig

Der Rostocker Polizeiruf 110 revolutionierte vor sechzehn Jahren den sonntäglichen TV-Krimi. Dies geschah durch eine konsequent horizontale Erzählweise. Bis heute bleibt die Serie dieser stilistischen Linie treu. Die mal schwermütigen und mal wilden Räuberpistolen aus der Hansestadt sind stets mit den Befindlichkeiten auf dem Revier verwoben. Der aktuelle Krimi knüpft nahtlos an die Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit an.

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Da die eigentliche Kriminalgeschichte über mehrere Erzählstränge verfügt, ist Vorwissen hilfreich. Zuschauer sollten die Abgründe, die sich diesmal in Rostock auftun, einigermaßen folgen können. Die Wutausbrüche von Kommissar Thiessler hängen nicht nur mit seiner im Einsatz erlittenen Schussverletzung zusammen. Sie sitzen tiefer, da er sich bei der Neubesetzung von Sasha Bukows Posten übergangen fühlte. Dies rückt sein Handeln in ein nachvollziehbares Licht.

Melly Böwe und Katrin König im Spannungsfeld

Es schadet nicht, Katrin Königs Vorgeschichte mit ihrem entfremdeten Vater noch einmal zu rekapitulieren. Dies hilft, die nächste Eskalation besser einordnen zu können. Bukows Nachfolgerin Melly Böwe erfährt von Revierleiter Henning Röder, wer sie als Jugendliche vergewaltigt hat. Dieser Mann ist der biologische Vater ihrer Tochter Rosa.

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Ihr Peiniger taucht ausgerechnet jetzt auf und entpuppt sich als dubioses Puzzlestück des aktuellen Falls. Diese Wendung mag konstruiert wirken, ist für den Rostocker Polizeiruf 110 aber typisch. Sie dürfte die Zuschauer in den nächsten Folgen noch beschäftigen. Anneke Kim Sarnau und Co. sorgen dabei konstant für starke Quoten. Welche Tatort-Folge der erfolgreichste der letzten Jahrzehnte ist, bleibt spannend.

Kritik am System und dunkle Geheimnisse

Ein Mädchen wird gequält und gedemütigt. Selbst das trockene Scheibchen Brot soll sie sich erst verdienen. Schnitt. Einige Jahre später arbeitet die erwachsene Ukrainerin Natasha als Prostituierte. Sie arbeitet für den sadistisch veranlagten Zuhälter Heiko Mischke. Mischke ist als zwielichtiger Unternehmer in Rostock polizeibekannt.

Ihm gehört eine ganze Reihe an Ferienhäusern. In deren Nähe wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie wurde ähnlich zugerichtet wie einst Natasha. Eine der Hütten brannte kurz zuvor vollständig ab. Handelt es sich etwa um den Tatort? Melly Böwe und Katrin König wollen Mischke in die Zange nehmen. Dann taucht Oberstaatsanwalt Jan Jürgens auf.

Düstere Atmosphäre und schauspielerische Höhepunkte

Jürgens torpediert die Ermittlungen immer wieder. Weitaus schlimmer wiegt dessen Vergangenheit als die Gegenwart. Selbst für Rostocker Verhältnisse ist der aktuelle Polizeiruf 110 eine übermäßig düstere Angelegenheit. Das Schicksal der gebrandmarkten Frauen wird bewusst nicht nur angedeutet. Der Thriller von Regisseurin Franziska Schlotterer legt den Finger unmissverständlich in die Wunde.

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Er zeigt die hässliche Fratze legaler Prostitution. Dies hat rein gar nichts mit dem oftmals propagierten Bild selbstbestimmter Sexarbeit zu tun. Der Film ist in dieser Hinsicht als klares Statement zu lesen. Plakativ wirken die Figuren dadurch nicht. Dies ist Drehbuchautor Florian Oeller zu verdanken. Die Geschichte lässt genug Graubereiche zu.

Fazit zu Polizeiruf 110 am 1. November 2026

Dies zeigt sich besonders an der von Anastasiia Mazhara herausragend gespielten Natasha. Sie wird eben nicht nur als Opfer dargestellt. Dass Melly Böwe ihrem Vergewaltiger in dieser Situation begegnet, ist den dramaturgischen Statuten geschuldet. Dank der schauspielerischen Leistungen von Lina Beckman und Thorsten Merten wirkt dies nie aufgesetzt.

Das Gesamtgeflecht fügt sich nahtlos ein. Es lässt niemanden vor den Fernsehern kalt. Der Krimi macht mit weiteren Erzählsträngen über Korruption bei den Ermittlungsbehörden mindestens ein Fass zu viel auf. Tödliche Rivalitäten im Rotlichtmilieu kommen hinzu. Dies bleibt der einzige Wermutstropfen eines ansonsten überzeugenden Thrillers.

Der Polizeiruf 110 mit dem Titel Sie haben Namen fordert unsere ganze Aufmerksamkeit vor den Bildschirmen. Er wird heute am Sonntag, den 1. November 2026, ausgestrahlt. Die Produktion besticht durch ihre Dichte und die komplexen Figurenkonstellationen. Zuschauer, die den Vorwissen nicht haben, sollten sich auf eine intensive Zeit einstellen. Der Kontrast zu Tatort ist dabei bewusst groß.