Polizeiruf 110 behandelt das aktuelle Thema Deep-Fakes und Cyber-Mobbing in Slubice. Gaststar Johannes Kienast spielt den LKA-Experten Klein. Hier ist die Kritik zum aktuellen Tatort-Ersatz.

Die Sonntagsabend-Routine beim RBB bringt eine klare Abwechslung, da der reguläre Tatort ausfällt. Stattdessen liefert der Polizeiruf 110 eine solide Kriminalgeschichte, die besonders durch den Gastkommissar René Klein punktet. Dieser Ermittler vom LKA unterstützt das Duo um Alexandra Luschke und Karl Rogow in einem Fall, der moderne digitale Bedrohungen ins Zentrum stellt.

Neuer Gaststar ersetzt urlaubsbedingte Lücke

Die Brandenburger Personal-Rotation führte diesmal zu einem profanen Ausfall von Kommissar Vincent Ross, der sich im Urlaub befindet. Das Produktionsteam des RBB zog daraus die Konsequenz und holte den LKA-Beamten Klein ins Team. Johannes Kienast verkörpert diesen Cyberspezialisten mit einer überzeugenden Präsenz, die sofort Kompetenz ausstrahlt. Sein Einsatz füllt die Lücke des fehlenden dritten Ermittlers sinnvoll auf, ohne das bestehende Duo zu stören.

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Dieser Neuzugang belebt die Reihe, nachdem frühere Versuche mit einer dritten Person oft als unnötig wirkten. Die klare Fokussierung auf das Paar Luschke und Rogow sorgt für eine stringente Erzählstruktur. Die Zuschauer gewinnen den Eindruck, dass Klein speziell für diesen komplexen Fall angefordert wurde. Seine Expertise ist hier unverzichtbar, da die Spur in die digitale Welt führt.

Tod einer Zöllnerin und die Spur ins Internet

Der Fall beginnt in Slubice, wo die polnische Zöllnerin Masha Janko ermordet aufgefunden wird. Sie wirkte nach einem gemeinsamen Besuch in einer Kneipe betrunken, ihre Freundin Ivona Malik lehnte eine Begleitung ab. Die Beziehung der beiden Frauen hatte sich seit etwa einem Jahr deutlich abgekühlt. Ivona Malik erscheint später im Verhör, ahnt jedoch nicht, dass ihre Freundschaftsfrage später eine entscheidende Rolle spielt.

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Erste Verdachtsmomente richten sich gegen den Exfreund der Toten, während René Klein neue Dimensionen eröffnet. Er deckt auf, dass Masha Janko Deep-Fakes erstellt wurden, die sie in entwürdigenden Posen zeigen. Diese Materialien kursierten in einem Forum von Frauenhassern, gegen das Klein bereits seit Jahren erfolglos ermittelt. Der Mord scheint eng mit dieser digitalen Jagd verknüpft zu sein, was die Ermittlungen schnell professionalisiert.

Je tiefer Alexandra Luschke in die Geschehnisse eintaucht, desto offenkundiger wird die lange Leidensgeschichte der Opfer. Masha Janko war sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt einem Stalker ausgeliefert. Diese Dualität macht den Fall so kompliziert, da die Grenzen zwischen physischer und virtueller Gewalt verschwimmen. Die Ermittler müssen nun beide Welten parallel durchdringen, um den Täter zu fassen.

Aktuelles Thema Deep-Fakes im konventionellen Krimi

Drehbuchautor Mike Bäuml und Regisseur Oliver Schmitz setzen auf eine nüchterne, aber effektive Inszenierung. Sie verzichten auf schnörkellose Dramaturgie, um die Tragik der Geschichte wirken zu lassen. Das Cyber-Competence-Center steht symbolisch für den realen Kampf gegen digitale Gewalt, der noch ganz am Anfang steht. Die Serie zeigt eindrücklich, wie schwer es ist, diesen scheinbar rechtsfreien Raum zu durchdringen.

Johannes Kienast agiert hier als David gegen den Goliath der anonymen Netzwelt. Seine Figur wirkt abgemüht, aber entschlossen, was die Schwierigkeit der Aufklärung unterstreicht. Auch Lavinia Nowak als Ivona Malik liefert eine überzeugende Leistung, deren emotionale Entwicklung nachvollziehbar ist. Sie wird stellvertretend für das Publikum erst allmählich über die Dimensionen der Tat bewusst. Die filmische Umsetzung greift ein wichtiges gesellschaftliches Problem auf, das oft noch nicht alarmierend genug wahrgenommen wird.

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Das Finale wirkt etwas vorhersehbar in seiner Auflösung, was die Qualität jedoch nicht wesentlich mindert. Der Gesamteindruck bleibt positiv, da der Ansatz redlich und die Themenwahl hochaktuell ist. Die Serie erreicht ihr Publikum mit einer klaren Botschaft gegen Cyber-Mobbing und digitale Vergewaltigung. Dieser Polizeiruf 110 ist allemal sehenswert und liefert relevante Impulse für die öffentliche Debatte.