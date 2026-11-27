Der neue Polizeiruf 110 behandelt das brisante Thema Deepfake-Kriminalität. Eine Zöllnerin wird in Slubice ermordet, während ein Cyber-Experte als Gast ermittelt.

Der Sonntagskrimi Polizeiruf 110 kehrt mit einem aktuellen Fall aus der Grenzregion zurück und bietet eine spannende Alternative zum klassischen Tatort. Die Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) stellt die Digitalisierung der Kriminalität in den Fokus, indem sie das Verbrechen in einem tiefgreifenden Kontext verpackt. Diesmal stehen die Ermittlungen im Zeichen von Hassforen und digitalem Missbrauch, was eine frische Note in die lange Reihe der Fälle bringt.

Kommissare und die Rotationspraxis

Die langjährige Kommissarin Alexandra Luschke und ihr Sidekick Karl Rogow übernehmen diesmal die Hauptermittlungen, da Vincent Ross sich in wohlverdientem Urlaub befindet. Dies erklärt das Fehlen des dritten Partners plausibel und befreit das Erzähltempo von unnötigen Erklärungen. Zudem steigt der LKA-Beamte René Klein als neuer Gastkommissar in das Ermittlungsteam ein, was die Dynamik der Gruppe verändert. Die deutsch-polnische Personal-Rochade ist dabei wieder erkennbar, da Klein vom Cyber-Competence-Center kommt und somit eine spezialisierte Perspektive einbringt.

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Der Mordfall in Slubice

Der Fall beginnt mit der Entdeckung der ermordeten polnischen Zöllnerin Masha Janko vor ihrer Haustür in Slubice. Ihre Freundin Ivona Malik ist schockiert und wird in ein Verhör genommen, da sie mit der Opferin verbunden war. Die Beziehung zwischen den beiden Frauen hatte sich vor etwa einem Jahr deutlich abgekühlt, was Ivona zunächst als irrelevant erscheint. Doch diese zeitliche Angabe erweist sich im weiteren Verlauf der Ermittlungen als entscheidender Schlüssel zum Verständnis der Tatmotivation. Die Kommissare müssen nun herausfinden, ob der Mord im Zusammenhang mit einem Exfreund oder digitalen Bedrohungen steht.

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Cyber-Kriminalität und Deepfakes

Der neue LKA-Experte René Klein stößt zu den Ermittlungen und bringt die Dimension der digitalen Kriminalität ins Spiel. Bei Masha Janko wurden Deepfakes erstellt, die sie in entwürdigenden Posen und nackt zeigen. Diese Bilder sind in einem Forum von Frauenhassern aufgetaucht, gegen das Klein bereits seit Jahren erfolglos ermittelt. Der Kommissar sieht sich in einer ähnlichen Lage wie David gegen Goliath, da der rechtsfreie Raum im Internet schwer zu durchdringen ist. Die Geschichte zeigt eindringlich, wie schwer es fällt, solche Netzwerke aufzuklären und die Opfer zu schützen.

Kritik zu Drehbuch und Umsetzung

Marek lobt die konsequente Erzählweise von Drehbuchautor Mike Bäuml und Regisseur Oliver Schmitz, die auf Schnörkel verzichten. Dies ermöglicht es, die Tragik der Geschichte ohne Ablenkung entstehen zu lassen. Die Besetzung wird ebenfalls hervorgehoben, insbesondere Johannes Kienast als abgemühter Cyber-Ermittler und Lavinia Nowak als Freundin des Opfers. Die Darstellung der realen Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von Mobbing und virtueller Gewalt wird als wichtiges Signal an die Gesellschaft gewertet. Zwar wirkt das Finale in der Auflösung etwas vorhersehbar, doch stört dies den Gesamteindruck eines relevanten Krimis kaum.