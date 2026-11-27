Das neue Trio aus Luschke, Ross und Rogov ermittelt seit 2023 an der deutsch-polnischen Grenze. Hintergründe zum Standortwechsel nach Słubice und den Charakteren der Kommissare.

Das Ermittlerteam der Krimiserie " Polizeiruf 110" hat seine dynamische Zusammensetzung an der deutsch-polnischen Grenze gefestigt. Seit dem Jahr 2023 verfolgen die Kommissare Alexandra Luschke, Vincent Ross und Karl Rogov knifflige Fälle in der Region. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat sich das ungleiche Trio nun als feste Größe in den Ermittlungen etabliert.

Fiktionales Team im realen Grenzbezirk

Die fiktiven Kommissare arbeiten für das deutsch-polnische Kommissariat in Świecko in Polen. Die Realität zeigt jedoch räumliche Veränderungen, da das reale gemeinsame Zentrum der deutschen und polnischen Polizei- und Zollbehörden inzwischen nach Słubice umgezogen ist. Der neue Standort wurde im Februar 2026 eröffnet, nachdem sich die Behörde zuvor seit dem Jahr 2007 in Świecko befunden hatte. Für die neuen Folgen gewinnt Słubice als Schauplatz zunehmend an Bedeutung, obwohl das Mordkommissariat in der Serie weiterhin in Świecko angesiedelt bleibt.

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An der Grenze kommt es dabei immer wieder zu brenzligen Zwischenfällen. Auch die brandenburgische Idylle trügt die Betrachter, da die Ermittler immer wieder vor neuen Herausforderungen stehen. Die Schauplätze sind ganz unterschiedlich und spiegeln die komplexe Lage im Grenzgebiet wider. Die Serie greift diese Realität auf und stellt die Arbeit der Beamten in den Vordergrund.

Pragmatische Luschke gegen skeptischen Rogov

Kommissarin Alexandra Luschke verkörpert die pragmatische und selbstbewusste Kraft im Ermittlerteam. Die Schauspielerin Gisa Flake spielt die Cottbuserin, die weder schwierige Fälle noch klare Ansagen scheut. Sie muss sich auch gegenüber dem deutlich dienstälteren Karl Rogov behaupten und entwickelt sich von der Kollegin, die zunächst ihren Platz im deutsch-polnischen Ermittlerteam finden muss, zu einer selbstständigen Ermittlerin auf Augenhöhe. Die Zusammenarbeit mit Rogov wird dabei zur Bewährungsprobe.

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Während Karl Rogov, gespielt von Frank Leo Schröder, zunächst an ihren Fähigkeiten zweifelt, besteht Luschke darauf, Verantwortung zu übernehmen und eigene Entscheidungen zu treffen. Rogov ist ein erfahrener Ermittler, der schon zahlreiche Fälle gelöst hat und entsprechend selbstbewusst sowie zunächst skeptisch seiner neuen Kollegin begegnet. Er muss seine gewohnten Arbeitsweisen hinterfragen und lernen, Verantwortung stärker zu teilen. Hinter seiner zunächst distanzierten Art verbirgt sich ein Ermittler, der sich zunehmend auf seine Kollegen verlässt und zum Teamspieler wird.

Zuvor ermittelte Rogov bereits gemeinsam mit Vincent Ross. Inzwischen treffen die beiden erneut als Kollegen aufeinander und müssen ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Arbeitsweisen miteinander verbinden. Diese Vorgeschichte prägt die aktuelle Dynamik im Trio und schafft ein komplexes Verhältnis zwischen den Figuren.

Impulsiver Ross bringt neue Perspektiven

Vincent Ross bringt als junger Kollege frischen Schwung in das Ermittlerteam. Er kommt frisch von der Polizeischule nach Świecko und folgt weniger klassischen Rollenbildern. Stattdessen handelt er offen, intuitiv und impulsiv. Alexandra Luschke begegnet er von Beginn an auf Augenhöhe und gewinnt schnell ihr Vertrauen. Gleichzeitig fordert er den erfahrenen Karl Rogov mit seiner direkten und unkonventionellen Art immer wieder heraus.

Gerade diese Gegensätze machen Ross zu einem wichtigen Teil des Trios. Seine unvoreingenommene Herangehensweise bringt neue Perspektiven in die Ermittlungen und sorgt dafür, dass die unterschiedlichen Charaktere und Arbeitsweisen der Kommissare aufeinandertreffen und sich zugleich ergänzen. Die Schauspielerin Gisa Flake ist seit den 1990er-Jahren regelmäßig in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen zu sehen und neben ihrer Karriere als Schauspielerin auch als Synchronsprecherin und Sängerin aktiv. Vincent Ross bringt seine Erfahrung seit dem Jahr 2010 erfolgreich auf die Fernsehbildschirme, von Serienrollen bis zu größeren TV-Produktionen. Neben der Schauspielerei ist er auch als Regisseur tätig.

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Flexible Ermittlungskonstellationen

Die drei Kommissare bilden inzwischen ein ungewöhnliches Team, das allerdings nur selten in voller Besetzung auftritt. Stattdessen wechseln die Konstellationen von Fall zu Fall. Diese flexible Aufteilung ist ein zentrales Element der Serie und entwickelt sich aus der Wechselwirkung der Figuren. Die Dynamik zwischen den einzelnen Paarkonstellationen erlaubt es, verschiedene Facetten der Ermittlungsarbeit und der Charaktere herauszustellen. Der Wechsel in den Zuordnungen sorgt dafür, dass keine Starrheit entsteht und die Spannung in den einzelnen Episoden erhalten bleibt.

Durch diese Struktur wird deutlich, dass die Serie nicht nur von den einzelnen Figuren lebt, sondern von ihrem Zusammenspiel. Die Unterschiede in den Berufserfahrungen und den Persönlichkeitlichkeiten werden genutzt, um die Fälle aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Dies macht die Serie zu einem spannenden Blick hinter die Kulissen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit.