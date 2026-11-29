Das Ermittlerteam Luschke, Rogov und Ross arbeitet seit 2023 an der deutsch-polnischen Grenze. Mit Umzug des realen Zentrums nach Słubice gewinnen neue Schauplätze an Bedeutung für die Krimireihe.

Seit 2023 lösen Alexandra Luschke, Vincent Ross und Karl Rogov in der langjährigen Krimiserie " Polizeiruf 110" Kriminalfälle an der deutsch-polnischen Grenze. Das ungleiche Trio der Kommissare hat sich nach anfänglichen Schwierigkeiten als festes Ermittlungsteam etabliert und konfrontiert sich mit der komplexen Realität im Grenzgebiet. Die Figuren arbeiten für das deutsch-polnische Kommissariat in Świecko in Polen, wo die Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen Behörden täglich neue Herausforderungen mit sich bringt.

Realer Umzug nach Słubice erhöht Authentizität

Das reale gemeinsame Zentrum der deutschen und polnischen Polizei- und Zollbehörden hat seinen Standort gewechselt. Seit Februar 2026 ist das Zentrum im polnischen Słubice untergebracht. Der neue Standort wurde dort eröffnet, nachdem er zuvor seit 2007 in Świecko residierte. Für die Serie bleibt das fiktive Mordkommissariat jedoch weiterhin in Świecko angesiedelt. Dennoch gewinnt die Stadt Słubice als Schauplatz für die neuen Folgen der Kriminalreihe zunehmend an Bedeutung. Die reale Verlagerung der Behördenstruktur spiegelt sich somit subtil in den Handlungsorten wider und unterstreicht die enge Verknüpfung der beiden Länder bei der Strafverfolgung.

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Spannungsfeld zwischen Luschke und Rogov

Die pragmatische und selbstbewusste Kommissarin Alexandra Luschke, verkörpert von der Schauspielerin Gisa Flake, ist die treibende Kraft im Team. Die Cottbuserin scheut weder schwierige Fälle noch klare Ansagen. Ihre größte Bewährungsprobe ist die Zusammenarbeit mit dem deutlich dienstälteren Karl Rogov, dargestellt von Frank Leo Schröder. Während Rogov anfangs an ihren Fähigkeiten zweifelt, besteht Luschke darauf, Verantwortung zu übernehmen und eigenständige Entscheidungen zu treffen. Sie entwickelt sich von einer Kollegin, die zunächst ihren Platz im deutsch-polnischen Ermittlerteam finden muss, zu einer selbstständigen Ermittlerin auf Augenhöhe.

Kommissar Karl Rogov ist ein erfahrener Ermittler, der bereits zahlreiche Fälle gelöst hat. Entsprechend selbstbewusst und zunächst skeptisch begegnet er seiner neuen Kollegin. Die Zusammenarbeit mit Luschke verlangt ihm einiges ab, da er seine gewohnten Arbeitsweisen hinterfragen muss. Er lernt, Verantwortung stärker zu teilen und wird zunehmend zum Teamspieler. Zuvor ermittelte Rogov bereits gemeinsam mit Vincent Ross. Inzwischen treffen die beiden erneut als Kollegen aufeinander und müssen ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Arbeitsweisen miteinander verbinden.

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Unkonventionelle Dynamik durch Kommissar Ross

Der junge Kommissar Vincent Ross kommt frisch von der Polizeischule nach Świecko und bringt neuen Schwung in das Ermittlungsteam. Er folgt weniger klassischen Rollenbildern, sondern handelt offen, intuitiv und impulsiv. Im Gegensatz zu Gisa Flake und Frank Leo Schröder ist Ross die jüngste Komponente des Trios. Alexandra Luschke begegnet er von Beginn an auf Augenhöhe und gewinnt schnell ihr Vertrauen. Gleichzeitig fordert er den erfahrenen Karl Rogov mit seiner direkten und unkonventionellen Art immer wieder heraus. Gerade diese Gegensätze machen Ross zu einem wichtigen Teil des Teams.

Seine unvoreingenommene Herangehensweise bringt neue Perspektiven in die Ermittlungen. Er sorgt dafür, dass die unterschiedlichen Charaktere und Arbeitsweisen der Kommissare aufeinandertreffen und sich zugleich ergänzen. Ross bringt diese Energie seit 2010 erfolgreich in Fernsehbildschirme ein, von Serienrollen bis zu größeren TV-Produktionen. Neben der Schauspielerei ist er auch als Regisseur tätig und hat seine Karriere bereits in den 1990er-Jahren gestartet, nachdem er zunächst in Gastrollen und Sitcoms wie "Anke" zu sehen war.

Wechselnde Konstellationen prägen die Ermittlungen

Das Ermittlerteam aus Luschke, Rogov und Ross bildet ein ungewöhnliches Trio, das allerdings nur selten in voller Besetzung auftritt. Stattdessen wechseln die Konstellationen von Fall zu Fall. Diese variable Zusammensetzung entwickelt sich zur zentralen Dynamik der Serie. Die unterschiedlichen Arbeitsweisen und die persönlichen Spannungen zwischen den Figuren werden so zu einem Motor der Handlung. Die brandenburgische Idylle trügt dabei häufig, da an der Grenze immer wieder brenzlige Zwischenfälle passieren.

Die Ermittler stehen somit vor neuen Herausforderungen an ganz unterschiedlichen Schauplätzen. Die Serie nutzt die realen Gegebenheiten der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, um authentische Szenarien zu schaffen. Die Charaktere müssen sich ständig anpassen und ihre eigenen Stärken in den jeweiligen Konstellationen einbringen. Diese flexible Struktur ermöglicht es, verschiedene Facetten der polizeilichen Arbeit an der Grenze darzustellen und die individuellen Entwicklungen der Figuren über die Folgen hinweg glaubwürdig nachzuvollziehen.