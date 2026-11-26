Polizeiruf statt Tatort: Das Team aus Frankfurt/O. bearbeitet einen Stalking-Fall, der auf einer wahren Geschichte basiert. Wirklich sehenswert, findet die Polizeiruf-Checkerin.

Darum gehts im Polizeiruf Frankfurt/O. Dieser Fall zieht uns tief in das Leben von Masha Janko, einer polnischen Zollbeamtin. Sie war über Jahre hinweg Ziel von Cybermobbing und Stalking.

Zu der dauernden anonymen Demontage kommt reale Gewalt. Keine Zeit zum Lesen? Hier gibts die Polizeiruf-Kritik von Steffi Lingscheidt auch als Audio. 🎧⬇️ Nach einem Überfall liegt sie erwürgt in einem Hinterhof.

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Ein Cyber-Ermittler, Hauptkommissar René Klein , findet dazu einen anonymen Post in einem sexistischen Internetforum. Dazu noch pornografische Fake-Bilder der Toten. Er ermittelt gemeinsam mit den Brandenburger Kommissaren Alexandra Luschke und Karl Rogov . In Rückblenden oder aus Erzählungen von Mashas Freunden erfahren Zuschauer und die Polizeiruf-Ermittler, dass die Zollbeamtin Einbrüche oder Übergriffe angezeigt hat.