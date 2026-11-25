Tödliche Schüsse durch Berliner Beamte im Hotel The Cloud One: 63-jähriger Mann festgenommen, Pudel getötet. Analyse des Vorfalls am Breitscheidplatz.

Berliner Polizisten haben am frühen Mittwochmorgen im Hotel The Cloud One an der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg zweimal Schusswaffen abgefeuert. Der Einsatz begann gegen 4 Uhr nach einer Meldung über einen verdächtigen Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand am Breitscheidplatz. Ein Pudel starb während der Eskalation im Hotelzimmer noch am Tatort, während der 63-jährige Mann festgenommen wurde.

Einsatzverlauf am Breitscheidplatz und im Hotel

Die Beamten rückten gegen 4 Uhr mit einem Großaufgebot zum Breitscheidplatz aus. Der Grund für den Alarm war ein Mann, der von Sicherheitsleuten gemeldet wurde, die ihn zuvor angesprochen hatten. Dieser hielt offenbar zwei Pfefferspray-Pistolen in den Händen. Nachdem er den Platz überquert hatte, betrat er zunächst eine Postbank-Filiale. Ein Zeuge verfolgte den Verdächtigen weiter, der schließlich in das nahe gelegene Hotel The Cloud One eintrat. Sicherheitskräfte und Polizeibeamte alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.

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Schüsse und Eskalation im Hotelzimmer

Dort konnten die Einsatzkräfte den Mann wenig später in einem Zimmer lokalisieren. Laut einem Polizeisprecher öffnete sich die Zimmertür nur einen Spalt breit. In diesem Moment richtete der 63-jährige Verdächtige nach gegenwärtigem Kenntnisstand einen waffenähnlichen Gegenstand auf die Beamten. Die Situation eskalierte plötzlich, als ein Pudel aus dem Zimmer auf die Einsatzkräfte zulief. Ein weiterer Beamter schoss auf das Tier, das den schweren Schussverletzungen sofort erlag. Ohrenzeugen bestätigten den Einsatz von Schusswaffen und meldeten insgesamt drei Schüsse im Verlauf des Vorfalls.

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Identifizierung und psychische Auffälligkeiten

Die Polizisten nahmen den Verdächtigen umgehend fest und brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Polizeigewahrsamszimmer. Dort erfolgte die erkennungsdienstliche Behandlung, einschließlich der Aufnahme von Fingerabdrücken und Fotos. Im Zuge der Vernehmung und medizinischen Untersuchung stellte sich heraus, dass der 63-Jährige psychisch auffällig war. Aufgrund dieses Zustands soll er von der Polizei nicht in ein Gefängnis überführt, sondern direkt zur Unterbringung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genauen Umstände der psychischen Verfassung sind Teil der weiteren Ermittlungen.

Ermittlungen und Sicherung der Spuren

Kriminalbeamte sicherten umgehend Spuren im Hotelzimmer des The Cloud One. Die genaue Rekonstruktion des Tathergangs steht noch aus. Es wird untersucht, wie es genau zu den Schüssen auf den Hund und die Androhung der Waffe durch den Mann kam. Die Polizei geht davon aus, dass der Pudel dem 63-jährigen Mann gehörte. Die Faktenlage wird durch die Zeugenaussagen der Sicherheitsleute und der Ohrenzeugen am Breitscheidplatz sowie die polizeilichen Aufzeichnungen ergänzt. Die Ermittlungen zur genauen Abläufen und der Berechtigung des Waffengebrauchs laufen weiterhin auf Hochtouren.