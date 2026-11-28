Polizei sichert Firmengelände in Weiterstadt ab, um Produktion von Aufklärungsdrohnen mit ukrainischem Partner TAF Industries zu schützen. Hintergrund ist staatliche Förderung.

Die hessische Polizei hat die Sicherheit des Drohnenherstellers Wingcopter in Weiterstadt bei Darmstadt massiv erhöht. Seit der Nacht zu Samstag schützen bis zu 15 Einsatzfahrzeuge das Firmengelände vor möglichen Bedrohungen. Die Beamten stellen den Schutz sicher, weil das Unternehmen in Zusammenarbeit mit einem ukrainischen Partner in Deutschland Aufklärungsdrohnen produzieren soll. Eine besonders intensive Beleuchtung durch Scheinwerfer hob die Präsenz der Sicherheitskräfte in der Dunkelheit hervor und machte die Maßnahmen für die Öffentlichkeit deutlich sichtbar.

Konkreter Auslöser und Sicherheitslage

Ein spezifischer Vorfall oder ein unmittelbar vorausgegangener Angriff lag vor dem Einsat beginn nicht vor. Die Polizei teilte mit, dass kein konkreter Incident der Grund für die Maßnahme war. Es besteht jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass das Gelände bereits tagsüber bewacht wurde, bevor die nächtliche Intensivierung stattfand. Die genauen Beginn der Maßnahme wollte die Behörde nicht offenlegen. Die Bewachung soll jedoch vorerst fortgesetzt werden. Die Polizeisprecherin betonte, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Schutzmaßnahmen auch in der kommenden Nacht weiterhin bestehen bleiben.

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Gemeinschaftsprojekt mit ukrainischem Partner

Die Sicherheitsmaßnahmen sind eingebettet in ein strategisches Gemeinschaftsunternehmen zwischen Wingcopter Security & Defence und der zum ukrainischen Hersteller TAF Industries gehörenden Shadow Flytech. Ziel dieses Zusammenschlusses ist der Aufbau von Produktionskapazitäten direkt in Deutschland. Geplant ist die Herstellung und Lieferung zweier spezifischer Drohnenmodelle: der ukrainischen Aufklärungsdrohne BABKA und der deutschen Wingcopter 262. Die Produktion soll an neu gewonnenen Standorten in Deutschland erfolgen, die bislang noch nicht öffentlich benannt wurden.

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Staatliche Förderung des Vorhabens

Hinter diesem industriellen Vorhaben steht eine erhebliche finanzielle Unterstützung durch den deutschen Staat. Erst wenige Tage zuvor wurde bekannt, dass Deutschland den Aufbau entsprechender Produktionskapazitäten mit rund 34 Millionen Euro fördert. Diese Investition unterstreicht die strategische Bedeutung, die dem Aufbau einer lokalen Lieferkette für Aufklärungsdrohnen beigemessen wird. Die hohe Polizeipräsenz dient nun dem Schutz dieser kritischen Infrastruktur und der damit verbundenen wirtschaftlichen Interessen vor Sabotage oder Angriffen.

Auswirkungen und künftige Entwicklung

Die sichtbare Absicherung durch die Landespolizei signalisiert die Dringlichkeit, dieses Projekt vor äußeren Einflüssen zu schützen. Für die lokale Gemeinde in Weiterstadt bedeutet die nächtliche Helligkeit und die Anwesenheit der Einsatzfahrzeuge eine temporäre Veränderung des Stadtbildes. Die fortgesetzte Präsenz in den kommenden Nächten deutet darauf hin, dass die Sicherheitsbehörden das Risiko als fortwährend bestehend einstufen. Die Kooperation zwischen dem deutschen Anbieter Wingcopter und dem ukrainischen Partner TAF Industries soll durch diese Sicherungsmassnahmen vorerst ungehindert auf den neuen Standorten fortgeführt werden können.