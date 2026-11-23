Polizei warnt vor organisierten Diebesgruppen auf Weihnachtsmärkten. Die meisten Diebstähle sind über Hausratversicherungen nicht gedeckt. Wir prüfen Alternativen.

Die Polizei hat eine dringende Warnung an die Öffentlichkeit gerichtet, um die Bevölkerung vor einer steigenden Zahl von Taschendiebstählen in den kommenden Wochen zu schützen. Die Täter agieren dabei oft in koordinierten Gruppen, um die Sicherheit der Besucher auf den Weihnachtsmärkten zu gefährden. Ihre Strategie basiert auf blitzschnellen Übergaben der gestohlenen Wertsachen an Mitläufer, sodass die eigentlichen Diebe nicht mit der Beute erwischt werden.

Organisierte Diebesgruppen auf den Märkten

Die besonderen Taktiken der Kriminellen machen es den Opfern extrem schwer, die Diebstähle in Echtzeit zu erkennen oder die Täter zu identifizieren. Durch das schnelle Weiterreichen von Handys und Geldbörsen untereinander wird der Tatbestand des Diebstahls verschleiert. Die Polizei rät allen Besuchern dringend ab, unnötige Wertsachen mit sich zu führen und sich auf das Nötigste zu beschränken. Dies stellt jedoch eine große Herausforderung für Berufstätige dar, die nach einem langen Arbeitstag direkt zum Feierabendbummel auf den Markt gehen und dabei oft noch die üblichen persönlichen Gegenstände bei sich tragen.

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Kritische Lücken im Versicherungsschutz

Ein entscheidender Aspekt, den nur wenige Weihnachtsmarktbesucher beachten, ist die Tatsache, dass die allermeisten dieser Diebstähle nicht durch die private Hausratversicherung ersetzt werden. Der Generalverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat gegenüber dem Nachrichtenportal BILD bestätigt, dass Opfer, die im Gedränge bestohlen werden, ihren finanziellen Schaden in der Regel selbst tragen müssen. Handelt es sich bei der Tat um den unbemerkten Entzug der Geldbörse aus der Jackentasche, liegt juristisch einfacher Diebstahl vor. Diese Form der Straftat ist im normalen Hausratsschutztypischerweise ausgeschlossen.

Auch die Verbraucherzentrale weist explizit auf diese Einschränkung hin und mahnt an, die Policen genau zu prüfen. Versichert ist in der Regel nur ein Raub, bei dem Gewalt oder Drohungen im Vordergrund stehen. Die Täterschaft auf den Weihnachtsmärkten nutzt jedoch rein psychologische Fallen und Ablenkungsmanöver ohne Gewaltanwendung. Selbst Aussagen wie Ich wurde geschubst oder habe meinen Besitz aus den Augen verloren, führen bei den Versicherern nicht zu einer Leistung, da der Kern der Tat ein Trickdiebstahl bleibt, der meist nicht gedeckt ist.

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Alternativen: Reise- und Kartenschutz prüfen

Trotz der düsteren Aussichten im Standard-Hausratsschutz gibt es dennoch Versicherungsvarianten, die unter bestimmten Umständen greifen können. Die Reiseversicherung wird interessant, wenn der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt Teil einer versicherten Reise ist und eine Reisegepäckversicherung besteht. In vielen Policen sind Taschendiebstähle explizit eingeschlossen, sofern der Geschädigte gerade unterwegs ist. Allerdings achten Anbieter wie Barmenia oder Adcuri auf spezifische Haftungsbeschränkungen für Bargeld, Handys oder Schmuck. Bei diesen Anbietern können sogar Fahrten und Aufenthalte innerhalb des eigenen Wohnorts als Reise gelten, wobei eine Entfernung von fünfundfünfzig Kilometern von zu Hause entfernt bei vielen Versicherern eine typische Grenze darstellt.

Eine weitere Option stellt der Einkaufsschutz über Kreditkarten dar, wobei hier ein fundamentaler Unterschied zur Diebstahlsgarantie besteht. Der ShopGarant von American Express beispielsweise bietet Schutz für Waren, die mit der entsprechenden Karte gekauft wurden. Die meisten Karten dieser Marke bieten dafür einen Schutzzeitraum von neunzig Tagen. Wird genau dieser Gegenstand, zum Beispiel eine Handtasche mit einem darin befindlichen teuren Stift, gestohlen, lohnt sich die Prüfung dieser Leistung. Allerdings sind Bargeld, Ausweise und Schlüssel von diesem Schutz explizit ausgeschlossen, was die Lücke für die typischen Weihnachtsmarkt-Opfer vergrößert.

Spezialversicherungen und Präventionstipps

Am dichtesten an den Risiken auf den Weihnachtsmärkten sind spezielle Taschen- oder Wertsachenversicherungen. Solche Policen sollen genau persönliche Gegenstände unterwegs gegen Risiken wie Diebstahl absichern. Es bringt jedoch nicht immer mehr als eine zusätzliche Versicherung, da solche Policen den Eindruck eines Rundum-Sorglos-Schutzes erwecken, der in der Praxis nicht automatisch bedeutet, dass alles in der Tasche komplett ersetzt wird. Gerade bei Bargeld gelten oft relativ niedrige Entschädigungsgrenzen, weshalb Experten von einer expliziten Absicherung wegen Weihnachtsmärkten oft abraten.

Effektiver als der Griff zur Spezialversicherung ist reine Prävention. Raten die Experten, Handys und Geldbörsen definitiv raus aus Umhängetaschen zu nehmen. Stattdessen sollten sich alle Gegenstände sicher in Innentaschen der Jacke mit Reißverschluss befinden. Gedränge sollte, wo es geht, gemieden werden. Fremde Personen, die versuchen, einen in ein unwichtiges Gespräch zu verwickeln, sollten sofort ignoriert werden, um Ablenkungsmanövern der organisierten Gruppen vorzubeugen.