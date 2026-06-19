Polizidiskussion um die Ukraine-Kriegs-Vergangenheit: Polen entzieht dem ukrainischen Staatschef die höchste Ehrung des Landes

Der polnische Präsident Karol Nawrocki entzieht dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die höchste Ehrung des Landes, die Weißer-Adler-Ordung. Die ukrainische Regierung verurteilte den Schritt umgehend als strategischer Fehler und respektlos. Polen gehört bislang zu den wichtigsten militärischen und humanitären Unterstützern der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland.

Nach einem Streit um die Weltkriegs-Vergangenheit entzieht der polnische Präsident Karol Nawrocki dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die höchste Ehrung des Landes. Nawrocki verkündete die Aberkennung des Weißer-Adler-Ordens am Abend in einer Videobotschaft.

Die ukrainische Regierung verurteilte den Schritt umgehend als 'strategischen Fehler' und 'respektlos'. Polen gehört bislang zu den wichtigsten militärischen und humanitären Unterstützern der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland. Mit der Benennung einer ukrainischen Armeeeinheit nach der berüchtigten Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) hatte Selenskyj Ende Mai einen diplomatischen Eklat mit Polen ausgelöst. Die UPA war im Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet der heutigen Ukraine für Massaker an Polen verantwortlich.

Die UPA galt in den 1940er Jahren als militärischer Arm der OUN, der Partei ukrainischer Nationalisten. Bei den von 1943 bis 1945 begangenen Massakern töteten UPA-Mitglieder bis zu 100.000 ethnische Polen in der Region Wolhynien. Die Region gehörte bis 1939 zu Polen und wurde durch den Hitler-Stalin-Pakt der ukrainischen Sowjetrepublik zugeschlagen. Heute liegt sie im Nordwesten der Ukraine.

In ihrem Kampf für die ukrainische Unabhängigkeit von der Sowjetunion kollaborierten OUN und UPA im Zweiten Weltkrieg zeitweise mit Hitler-Deutschland. Die Mitglieder von OUN und UPA werden in der heutigen Ukraine als Helden verehrt. 20:30 Selenskyj stellt Belarus Ultimatum: Werden russische Militärtechnik an der Grenze selbst entfernen +++ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko auf, russische Militärtechnik innerhalb einer Woche aus seinem Land zu entfernen. Andernfalls droht Selenskyj mit militärischen Schritten der Ukraine.

Es gehe um Signalrelaisstationen in zwei belarussischen Grenzregionen zur Ukraine, die russische Truppen zur Steuerung von Angriffen auf ukrainische Zivilisten nutzten, sagt Selenskyj auf einer Pressekonferenz in Kiew.

'Wenn er es nicht tut, werden wir es tun', fügt er hinzu, ohne weitere Details zu nennen. Lukaschenko hatte zuletzt erklärt, dass die Ukraine von seinem Land nichts zu befürchten habe.

'Wenn Herr Lukaschenko sagt, dass er nicht in den Krieg hineingezogen werden will, sollte er ehrlich sein, zumindest gegenüber seinem eigenen Volk', fordert Selenskyj. 'Denn nicht er selbst könnte in den Krieg hineingezogen werden - es ist sein gesamtes Land, das von Russland hineingezogen werden könnte. ' Von den ersten Tagen dieses Krieges an seien Kinder und Erwachsene getötet worden - von 'Raketen aus Belarus, aus seinem Land'.

Lukaschenko habe ihn angerufen und sich bei ihm mit der Begründung entschuldigt, er habe keine Kontrolle





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