Berlin: Ein Polizist tötete einen Pudel im Hotel The Cloud One. Hintergrund war ein Einsatz wegen eines Verdächtigen mit Spraypistole am Breitscheidplatz.

Eine Berliner Polizei beamtete hat in der Nacht zu Mittwoch einen Hund mit seiner Dienstwaffe getötet. Der Vorfall ereignete sich in dem Hotel The Cloud One an der Kantstraße. Die Sicherheitskräfte handelten, weil der Vierbeiner als Bedrohung wahrgenommen wurde. Die genaue Anzahl der abfeuerten Schüsse ist zunächst unklar geblieben. Das Tier starb vermutlich noch am Ort des Geschehens.

Einsatz auslösend: Verdächtiger mit Spraypistole

Die Aktion der Sicherheitskräfte wurde durch Zeugenberichte am Breitscheidplatz in Charlottenburg ausgelöst. Augenzeugen hatten einen Mann mit einem gegenstand beobachtet, der wie eine Waffe aussah. Wenig später suchten die Beamten das Hotelzimmer in der Nähe auf. Sie vermuteten den Mann hinter einer Tür. Der Verdächtige öffnete diese und drohte den Polizisten mit dem Gegenstand. Ein Beamter feuerte zuvor bereits einen Schuss ab.

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Polizeisprecherin bestätigt Tötung aus Notwehr

Die Polizei Berlin gab an, der Hund sei als eine Art Bedrohung für den Beamten eingestuft worden. Eine Sprecherin betonte, dass der Schuss zum Schutz des Lebens abgegeben wurde. Es handelte sich bei dem getöteten Tier wohl um einen Pudel. Die exakte Zahl der abgegebenen Treffer blieb zunächst unbestätigt. Das Tier verstarb nach Angaben der Behörden noch vor Ort. Dies geschah im Rahmen der Eskalation mit dem Mann.

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Festnahme und medizinische Versorgung des Täters

Die Situation mit dem Mann endete durch eine Festnahme. Die Beamten brachten den Verdächtigen in ein Krankenhaus. Grund für diese Maßnahme waren psychische Auffälligkeiten des Mannes. Die Polizei stellte später klar, dass der Gegenstand keine Schusswaffe war. Es handelte sich um ein Tierabwehr-Spray. Dieses war in die Form einer Pistole gehüllt.

Kontext des Ortes und aktuelle Lage

Der Einsatzort lag direkt am Breitscheidplatz im Bezirk Charlottenburg. Die Kantstraße verläuft unweit dieses bekannten Platzes. Die Vorfälle in der Nacht zu Mittwoch erregten Aufsehen. Die Behörden gehen von einem Notwehrfall aus. Die genauen Umstände werden weiterhin von der Polizei Berlin geprüft. Die Identität des Mannes ist noch nicht vollständig öffentlich.