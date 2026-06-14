Polizist in Göttingen angeschossen: Tatort abgesperrt und Großaufgebot der Polizei im Einsatz

Ein Polizist ist bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im niedersächsischen Göttingen angeschossen worden. Der Beamte ist ins Krankenhaus gebracht worden, wo er derzeit behandelt wird. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und sucht nach dem Täter.

Ein Polizist ist bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im niedersächsischen Göttingen angeschossen worden. Der Beamte sei ins Krankenhaus gebracht worden, wo er derzeit behandelt werde, teilte die Polizei mit.

Zur Schwere der Verletzungen machte sie zunächst keine Angaben. Die Hintergründe der Tat am Samstagabend auf dem Weender Tor und der vorhergehenden Auseinandersetzung sind unklar. Ein Polizeisprecher beschrieb die Lage als dynamisch. Gegen 22.15 Uhr abgefeuert wurden, feierten Tausende Menschen in der Innenstadt die Nacht der Kulturen.

Auf 15 quer durch die City verteilten Bühnen traten Musiker, Akrobaten und andere Künstler auf. Die Tat spielte sich auf dem Gehweg neben einer viel befahrenen Straße am Rand des Stadtzentrums ab. Das Stadtfest fand ein gutes Stück davon entfernt statt, wie der Polizeisprecher sagte. Nach den Schüssen floh eine Person den Angaben zufolge vom Tatort.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und sucht nach dem Täter. Auch ein Hubschrauber kreiste über der Stadt, sagte der Sprecher in der Nacht. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei riet den Bürgern, das Gebiet zu meiden.

Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, auch nicht für die Besucher des Stadtfestes. Eingegangen sind auch Zeugenaussagen, die sich auf die Fluchtrichtung des Verdächtigen beziehen. Alle Hinweise würden an die Ermittler weitergegeben und von diesen ausgewertet, hieß es





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