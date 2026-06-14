Polizist nach Schüssen bei Gruppenauseinandersetzung in Göttingen verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Göttingen wurde ein Polizeibeamter angeschossen. Der Täter flüchtet, die Polizei sucht mit Großaufgebot und Hubschrauber nach ihm. Das Geschehen ereignete sich parallel zur "Nacht der Kulturen" in der Innenstadt.

In Göttingen , Niedersachsen, eskalierte in der Nacht zum Sonntag eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Plötzlich fielen Schüsse, wobei ein Polizeibeamter getroffen und verletzt wurde. Der verletzte Polizist wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er derzeit behandelt wird.

Die Polizei hat einen Großeinsatz ausgelöst, um den Täter zu finden. Über den Hintergrund der Tat und die genaue Ursache des vorherigen Streits liegen noch keine Informationen vor. Ein Polizeisprecher beschrieb die Situation während der Ereignisse als "dynamisch". Die Schüsse wurden gegen 22.15 Uhr in der Nähe einer vielbefahrenen Straße am Rand des Stadtzentrums abgegeben.

Zu diesem Zeitpunkt feierten Tausende Menschen im Rahmen der "Nacht der Kulturen" in der Innenstadt. Auf 15 Bühnen, die quer durch die Stadt verteilt waren, traten Musiker, Akrobaten und andere Künstler auf. Der Tatort befand sich auf einem Gehweg neben der belebten Straße, jedoch nicht direkt am Festgelände, wie der Polizeisprecher betonte. Nach dem Schusswechsel floh eine Person vom Tatort.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und sucht intensiv nach dem flüchtigen Täter. Ein Hubschrauber kreist über der Stadt, um die Suche zu unterstützen. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt, und die Polizei riet den Bürgern, das Gebiet zu meiden. Behörden betonten jedoch, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung oder für die Besucher des Stadtfestes bestand.

Trotz der späten Uhrzeit gingen bei der Polizei noch in der Nacht diverse Hinweise ein. Zeugen äußerten sich unter anderem zur Fluchtrichtung des Verdächtigen. Alle Hinweise werden an die Ermittler weitergeleitet und ausgewertet. Die Untersuchungen dauern an





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