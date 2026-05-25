Polizist und Unbekannter rasten über A113 im Berliner Süden

Ein Berliner Polizist und ein Unbekannter wurden am Samstagmorgen in Richtung Norden auf der A113 überfahren, als sie mit stark überhöhter Geschwindigkeit an der Anschlussstelle Adlershof vorbeidonnerten. Die Beamten konnten die Verfolgung nicht aufnehmen und mussten später die beiden Fahrer auf der Anna-Nemitz-Brücke stoppen.

Zwei Motorradfahrer rasten am Samstagmorgen über die A113 im Berliner Süden – so schnell, dass selbst die Polizei kaum hinterherkam. Gegen 8.40 Uhr fuhren Einsatzkräfte an der Anschlussstelle Adlershof in Richtung Norden auf die Autobahn, als die beiden Männer mit stark überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeidonnerten.

Die Beamten schalteten sofort das Blaulicht ein und nahmen die Verfolgung auf. hatten Probleme, zu den beiden Motorrädern aufzuschließen. Erst kurz nach der Anschlussstelle Johannisthaler Chaussee wurde der Verkehr dichter – die beiden Fahrer mussten stark bremsen. Erst dann konnten die Einsatzkräfte aufschließen. Sie forderten beide Männer auf, ihnen über die Abfahrt Späthstraße zu folgen.

Auf der Anna-Nemitz-Brücke war Schluss mit der wilden Fahrt. Die Beamten überprüften die beiden Raser und beschlagnahmten ihre Überraschung: Einer der Männer ist ein Berliner Polizist, der gerade auf dem Weg zum Dienst war. Nach der Überprüfung konnten beide Männer gehen. Gegen sie wurden Anzeigen wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polizist Motorradfahrer A113 Verkehrskontrolle Verbotene Kraftfahrzeugrennen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polizist rast zum Dienst – Führerschein wegBerlin - Ein Berliner Polizist ist mit seinem Motorrad so schnell zur Arbeit gefahren, dass ihn Kollegen als Raser aus dem Verkehr zogen. Er war den

Read more »

Großeinsatz in Donauwörth: Unbekannter zündet Wunderkerzen und Grillanzünder in Treppenhaus anTrotz starken Qualms kommen die Bewohner ohne Verletzungen davon. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei gegen den unbekannten Brandstifter.

Read more »

Unbekannter fährt gegen mehrere Autos und dann davonIn Ingolstadt sucht die Polizei einen Autofahrer, der nach einem Unfall Fahrerflucht begangen hat. Das ist passiert.

Read more »

Polizist liefert sich illegales Motorrad-Rennen – und wird von Kollegen gestopptZwei Motorradfahrer sind am Morgen viel zu schnell auf der A113 unterwegs. Sie überholen sogar die Polizei. Die Einsatzkräfte stoppen die Raser und erleben eine Überraschung.

Read more »