Polizist vor Gericht: Vergewaltigungsvorwurf nach Biathlon-Ausflug

Eine Polizistin wirft ihrem Kollegen vor, sie während einer gemeinsamen Reise zum Biathlon-Weltcup im Schlaf missbraucht zu haben. Der Beamte muss sich nun vor Gericht verantworten.

Es war eine Gruppenreise zum Biathlon-Weltcup nach Ruhpolding , die für eine junge Polizistin in einem traumatischen Erlebnis enden soll. Vor dem Traunsteiner Amtsgericht muss sich ihr Kollege, der Flughafen-Polizist Benjamin L. (36), wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung verantworten.

Die Bundesbeamtin war 2024 mit insgesamt acht weiteren Kollegen der Bundespolizei zu dem Sportereignis gefahren, wobei auch Benjamin L., Gruppenleiter am Flughafen, Teil der Gruppe war. Gemeinsam verbrachten die Beamten den Tag bei der Biathlon-Veranstaltung, tranken dabei erheblich Alkohol, insbesondere Bier, und besuchten am Abend eine Party. Gegen drei Uhr morgens kehrte die Gruppe in ihr Hotel zurück.

Die Polizistin übernachtete in einem gemeinsamen Zimmer mit ihrem besten Freund und Benjamin L. Während die beiden Männer sich fertig machten, legte sie sich ins Bett und schlief ein. Später erwachte sie angeblich wegen Schmerzen im Unterleib und durch "schmatzende Geräusche". In dieser Situation soll Benjamin L., der nackt hinter ihr lag, sich an ihr vergangen haben. Die Frau stieß ihn mehrere Male von sich, woraufhin er sich wieder schlafen legte.

Nach dem mutmaßlichen Vorfall ließ sich die Beamtin über einen Härtefallantrag in ihre Heimat versetzen. Sie leidet laut Gericht unter Schlafstörungen und Panikattacken. Ihr Verteidiger, Alexander Betz aus München, erklärte, dass sie auch gegen zwei weitere Kollegen Anzeigen unter anderem wegen sexueller Belästigung erstattet habe; beide Verfahren seien jedoch eingestellt worden. Die Aussage der Frau vor Gericht fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Für Anfang Juli wird ein Urteil erwartet. Sollte Benjamin L. zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt werden, würde er seinen Beamtenstatus und sämtliche Pensionsansprüche verlieren. Der Polizist ist seit der Meldung des Vorfalls vom Dienst suspendiert





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