Polizisten als Drag‑Queens decken Drogenhändler bei farbenfrohem Fest auf

Vier Beamte der Tha Luang‑Station verkleideten sich als glitzernde Drag‑Queens, um während eines Straßenfestes einen mutmaßlichen Crystal‑Meth‑Händler zu fassen. Der mutige Einsatz führte zur Festnahme des Verdächtigen, zur Sicherstellung von über 50 Meth‑Tabletten und löste internationale Aufmerksamkeit aus.

Inmitten des bunten Treibens eines örtlichen Straßenfestes ereignete sich ein ungewöhnlicher Polizei einsatz, der zugleich schockierte und begeisterte. Vier männliche Beamte der Polizei station Tha Luang sowie eine Kollegin verkleideten sich als glitzernde Drag‑Queens und mischten sich unter die feiernden Besucher.

Ziel war ein mutmaßlicher Händler von Crystal‑Meth, der im Rahmen einer längeren Ermittlung verdächtigt wurde, große Mengen der harten Droge zu vertreiben und zudem in illegalen Online‑Glücksspielen aktiv zu sein. Die Undercover‑Polizisten nahmen die Verkleidungen bewusst als Teil einer Showinszenierung, um unauffällig in die Nähe des Verdächtigen zu gelangen. Während andere Besucher tanzten und lachten, warteten die Beamten geduldig auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen.

Der Plan, der zunächst von den Vorgesetzten skeptisch betrachtet wurde, stieß auf Widerstand seitens des leitenden Ermittlers, der die Aktion als kostenintensiv und unnötig betrachtete. Nach intensiven Diskussionen wurde er jedoch vom Nutzen der Verkleidung überzeugt, und die Genehmigung für die Operation erteilt. Durch die farbenfrohen Kostüme gelang es den Polizisten, den Verdächtigen ohne Verdacht zu nähern.

Sobald sie nahe genug waren, setzten sie den geplanten Zugriff um: Der Mann wurde festgenommen, mehrere Beweismittel sichergestellt, darunter 53 Kristalle von Methamphetamin, 211 kleine Druckverschlussbeutel und ein Mobiltelefon, das Hinweise auf seine Beteiligung an Online‑Glücksspielen enthielt. Die Beweise wurden umgehend an die zuständige Staatsanwaltschaft übergeben. Nach dem erfolgreichen Einsatz teilten die Beamten ein Foto des Geschehens auf Facebook, auf dem sie in ihren glitzernden Outfits lächelnd neben dem gefesselten Verdächtigen posierten.

Das Bild verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit viral, sowohl im Inland als auch international, und löste Diskussionen über kreative Polizeiarbeit aus. Medien berichteten über den Vorfall und stellten ihn in den Kontext weiterer ungewöhnlicher Polizeitaktiken, wie etwa die Verhaftung eines Einbrechers in Nakhon Nayok, bei dem ein Beamter sich als Löwe verkleidete und zusammen mit Kollegen einer chinesischen Tanzgruppe beitrat, um den Täter in eine Falle zu locken.

Der Erfolg der Drag‑Queen‑Aktion zeigt, dass unkonventionelle Methoden, kombiniert mit sorgfältiger Planung, zu effektiven Ergebnissen führen können, wenn es darum geht, das kriminelle Milieu zu durchdringen und gefährliche Drogenhändler aus ihren Netzwerken zu reißen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polizei Drogenbekämpfung Drag‑Queens Crystal Meth Undercover‑Einsatz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aggressive V-Party-Gäste geraten in Schwierigkeiten mit der PolizeiAlles beginnt mit der Auseinandersetzung zweier Gäste. Wegen Widerstands gegen polizeiliche Maßnahmen müssen die Polizisten zwei Gäste fixieren und fesseln.

Read more »

Baskenpolizei entwirft Gelehrte Ministranten von Bilbao-Flottillen-AktivistenDie baskische Polizeidie hat aktive die Rückkehr des türkischen obligatorisch die devolución nach Bilbao-Flottillen-Aktivisten von baskischen Polizisten Vollmacht nadaljegt, geschlagen und über dem Boden gezogen worden. four Personen wurden festgenommen. Der Enlistierung steht Widerstand gegen Beamte, schwere Untätigkeit, Angriff auf Polizisten. Besonders brisant: Spaniens Regierung gehört seit Monaten zu den aggressivsten Kritikern Israels in Europa. Madrid wirft Israel im Gaza-Krieg immer wieder Verbrechen vor, fordert Sanktionen - und hatte zuletzt auch das Vorgehen gegen die Flottillen-Aktivisten scharfen verurteilt. Spaniens Premier Pedro Sanchez (54, Sozialistische Arbeiterpartei) erklärte offen: "ich werde die Misshandlung unserer Bürger durch Israel nicht tolerieren."

Read more »

Vor dem Turiner Derby: Ausbrüche und schwere VerletzungenEin Mann wurde schwer am Kopf verletzt, vermutlich durch eine Flasche, während Ausschreitungen vor dem Derby zwischen Juventus Turin und FC Turin stattfanden. Auch vier Polizisten wurden verletzt, und die Ordnungskräfte konnten nicht pünktlich angepfiffen werden.

Read more »

Anti-Israel-Aktivisten und Polizeigewalt: Aktivisten und Polizisten stehen in KonfliktDie Nachricht berichtet über die Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und Polizisten, die sich gegen Israel und seine Politik in Bezug auf Palästina und die Blockade von Gaza äußern. Es werden auch Beispiele aus Spanien und Österreich gezeigt, wie die Polizei gegen Aktivisten vorgeht.

Read more »