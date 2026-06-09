Polizisten im 'Weißen Riesen' - Ein Ort der Angst

Im 'Weißen Riesen' in Kiel gibt es keine Routine für Polizisten. Im Jahr 2024 wurden 106.875 Polizisten Opfer einer Gewalttat. Der krasse Fall am Kurt-Schumacher-Platz: Zwei Beamte fuhren in der Nacht zu Dienstag in ihrem Streifenwagen an dem Hochhaus vor. Völlig unvermittelt krachte um 0.45 Uhr ein großes Bruchstück einer Gehwegplatte auf das Auto. Der Stein hat die Windschutzscheibe des Streifenwagens durchschlagen und die Polizistin getroffen.

Die Ruhestörung ist für Polizisten im ' Weißen Riesen ' in Kiel kein Routineeinsatz. Im Jahr 2024 wurden laut Bundeskriminalamt 106.875 Polizisten Opfer einer Gewalttat - 1167 mehr als im Jahr davor.

Der krasse Fall am Kurt-Schumacher-Platz: Zwei Beamte fuhren in der Nacht zu Dienstag in ihrem Streifenwagen an dem Hochhaus vor. Völlig unvermittelt krachte um 0.45 Uhr ein großes Bruchstück einer Gehwegplatte auf das Auto. Der Stein hat die Windschutzscheibe des Streifenwagens durchschlagen und die Polizistin getroffen. Die Ermittlungen ergaben nur, dass das mehrere Kilo schwere Geschoss aus einem der oberen Stockwerke geflogen kam.

Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Mieten im 'Weißen Riesen' sind günstig, aber die Sicherheit ist ein großes Problem. Die Anwohner kennen ihre Nachbarn kaum, und die Polizei ist hier für einige Bewohner ein Feind. Die Polizei bietet eine 1000-Euro-Belohnung für Hinweise auf den Täter an, aber es ist unwahrscheinlich, dass dies jemanden zum Reden bringt





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