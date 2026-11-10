Elf Polizisten in Sachsen-Anhalt beantragen nach der Landtagswahl die Versetzung in andere Bundesländer. Die Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.

Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September 2024 verzeichnen die zuständigen Behörden einen deutlichen Anstieg bei den Anträgen auf Versetzung in andere Bundesländer. Seit dem 6. September 2024 haben insgesamt elf Beamtinnen und Beamte der Landes- oder Bundespolizei in Sachsen-Anhalt offiziell um einen Wechsel gebeten. Diese Zahl markiert einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren, wobei die genaue Motivation oft mit Sorgen vor einer veränderten politischen Führung begründet wird.

Steigende Anträge nach Wahlsieg der AfD

Die elf vorliegenden Anträge sind für sachsen-anhaltische Verhältnisse überdurchschnittlich hoch. Bis zur Wahl am 6. September 2024 hatten im gesamten Jahr zuvor nur 33 Beamtinnen und Beamte aus Sachsen-Anhalt einen Wechsel in ein anderes Bundesland beantragt. Allein in den etwa anderthalb Monaten nach der Wahl, die die Alternative für Deutschland (AfD) mit 43,8 Prozent der Stimmen zum stärksten Kraft machte, wurden bereits elf Anträge gestellt. Im Vergleich dazu baten dreimal so viele Berliner Beamte um eine Versetzung wie im Vorjahr 2025, da Bundesländer wie Baden-Württemberg und Brandenburg aktiv um Personal aus der Hauptstadt warben.

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Verteilung auf verschiedene Polizeibereiche

Laut Angaben des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt entfallen neun der elf Anträge auf den Bereich der Schutzpolizei. Die verbleibenden zwei Anträge stammen aus dem Bereich der Kriminalpolizei. Für all diese Versetzungsanträge liegt bisher noch keine abschließende Entscheidung vor. Der primäre Grund hierfür ist, dass für eine Versetzung in ein anderes Bundesland immer die Findung eines Tauschpartners zwingende Voraussetzung ist, was die Bearbeitung der Anträge verzögert.

Bekannte Zielorte der Beamten

Informationen des Tagesspiegels zufolge werden die Anträge in mehreren Bundesländern bearbeitet. Ein Antrag eines sachsen-anhaltischen Polizisten wird beispielsweise in Thüringen geprüft. Auch in Berlin und Bayern, wo zwei Anträge eingegangen sind, läuft das Verfahren. In Niedersachsen möchte ein Kriminalkommissar aus Sachsen-Anhalt einen Neuanfang starten. Nur zwei Bundesländer, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern, haben auf die Anfrage der Redaktion nach den Anträgen bisher nicht reagiert.

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Sorgen vor rechtsextremer Regierung

Dass sich Polizisten aufgrund der drohenden ersten rechtsextremen Landesregierung in der Bundesrepublik Sorgen machen, ist nachvollziehbar. Mitte Dezember soll Siegurd Siegmund gewählt werden, was zugleich den ersten Innenminister der AfD bundesweit zur Folge hätte. Dieser wäre automatisch Dienstherr der gesamten Landespolizei von Sachsen-Anhalt. Der Verfassungsschutz stuft die AfD als gesichert rechtsextremistisch ein, was die Unsicherheit bei den Beamten weiter verstärkt.

Kritik der Gewerkschaft der Polizei

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, dass das Risiko von Abwerbeversuchen durch andere Bundesländer via Social Media auch in Sachsen-Anhalt klar adressiert wurde. Jendro appellierte an die Innenminister, das Verfahren für Wechsler zu vereinfachen und verbindliche Parameter festzulegen. Er verwies darauf, dass das Recht auf freie Berufsortswahrt bestehen muss, was durch das aktuelle Verfahren oft erschwert werde.

Langfristige Folgen für die Personalstruktur

GdP-Vorsitzender Jochen Kopelke hatte bereits vor der Wahl Alarm geschlagen. Er befürchtete, dass unter einer AfD-Regierung in Magdeburg keine Frauen mehr in der Polizei eingestellt werden dürften. Dies basiert auf dem AfD-Wahlprogramm, das die Absicht ablehnt, Qualifikationskriterien herabzusetzen, um Frauenquoten zu erfüllen. Kopelke warnte zudem vor der Orientierung der Polizeiarbeit an parteipolitischen Schwerpunkten statt an Bürgerbedürfnissen. Viele junge Beamte würden bereits jetzt kündigen, da der Wechsel in andere Bundesländer als nahezu unmöglich gilt und sie auf Pensionsansprüche verzichten müssen.