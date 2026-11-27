Die polnische Armee wird künftig eine KI-Software des umstrittenen US-Datenanalyseunternehmens Palantir verwenden, die sie bei eigenen Entscheidungen unterstützen soll.

Die polnische Armee wird künftig eine KI-Software des umstrittenen US-Datenanalyseunternehmens Palantir verwenden, die sie bei eigenen Entscheidungen unterstützen soll. Ein entsprechender Vertrag sei am Freitag in Warschau unterzeichnet worden, teilte das polnische Verteidigungsministerium mit.

Die Software diene dazu, "Informationen schnell zu analysieren, Bedrohungen zu identifizieren und Empfehlungen für die Befehlshaber vorzubereiten", fügte das Ministerium hinzu. Palantir werde keinen Zugang zu internen Systemen der Armee erhalten, betonte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

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"Alle Schlüssel, Server und Informationen werden ausschließlich der polnischen Armee vorbehalten sein. Wir kaufen ein Werkzeug, aber die Informationen, die wir dort einspeisen und daraus gewinnen, werden ausschließlich Polen gehören", fügte er hinzu. Die Zusammenarbeit mit Palantir markiere zwar einen "historischen Moment", ähnlich dem Kauf von F-35-Kampfflugzeugen, führte Kosiniak-Kamysz weiter aus. Dennoch werde Polen einige ähnliche Systeme entwickeln, um das von Palantir langfristig zu ersetzen.