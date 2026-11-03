Polnische Zuzügler beleben Uckermark: Marta Szuster und der demografische Wandel

Polnische Familien ziehen in die Uckermark, beleben Dörfer wie Gartz und bremsen den Bevölkerungsschwund. Ein Bericht über Leben, Arbeit und Integration an der Oder.

Marta Szuster hatte Deutschland nie als festen Wohnsitz geplant. Zusammen mit ihrem Mann baute sie ihr Leben in Polen auf, nahm einen Wohnungskredit auf und gab ihrem Sohn einen polnischen Namen. Doch ein zufälliger Besuch in einem deutschen Dorf änderte alles. Nach dem Motto "Brems mal" stieg sie aus und erwarb ein verfallenes Anwesen. Heute ist die 46-Jährige fester Bestandteil der Gemeinschaft und betreibt einen Pflegedienst. Sie wollte von Anfang an "ein bisschen Action" ins Dorf bringen und ist seit vielen Jahren Gemeindevertreterin.

Bevölkerungsrückgang in der Uckermark

Der Landkreis Uckermark leidet, wie viele ländliche Regionen Ostdeutschlands, unter starkem Bevölkerungsschwund. Kurz nach der Wende wohnten noch 165.000 Menschen in der Region, im vergangenen Jahr waren es nur noch 117.000. Prognosen besagen, dass die Bevölkerung weiter älter wird, da junge Menschen wegen des Jobs abwandern. Doch die polnischen Zuzügler profitieren von den günstigen Immobilienpreisen und beleben die Orte neu. In den umliegenden Gemeinden macht die polnische Bevölkerung knapp 15 Prozent der Einwohner aus.

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Gartz an der Oder als Grenzstadt

Im Städtchen Gartz an der Oder, direkt an der polnischen Grenze, ist dieser Trend besonders deutlich sichtbar. Offiziell eine Stadt, lebt hier eine ruhige Gemeinde mit 2500 Einwohnern. Viele Polinnen und Polen ziehen dorthin, da Immobilien dort vergleichsweise wenig kosten. Im Ortskern bröckelt zwar an einigen Häusern der Putz, doch es gibt auch gepflegte Einfamilienhäuser und einen frisch sanierten Schulgebäude. Den Blumenladen und den Imbiss betreiben Polinnen, was die kulturelle Vernetzung unterstreicht. Von der Promenade am Flussufer blickt man auf die polnische Seite.

Arbeitsplätze in Stettin und Wohnen in Deutschland

Für die polnischen Familien bietet die Region einen einzigartigen Vorteil: In Polen ist die Grenzregion Stettin ein Einzugsgebiet mit 400.000 Einwohnern und einer blühenden Wirtschaft. Dort sind die Immobilien teuer. Viele gut ausgebildete Polen pendeln daher für ihre Arbeit nach Stettin und wohnen günstig in der Uckermark. Das umgekehrte Verhältnis zur allgemeinen Erwartung, dass Deutschland Arbeitskräfte anzieht, zeigt die wirtschaftliche Stärke Polens. Für die Szuster-Familie war ein Haus in Polen finanziell nie machbar.

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Integration und gesellschaftlicher Wandel

Marta Szuster hatte es leicht, Anschluss zu finden, weil sie fließend Deutsch spricht. Als Mädchen zog sie mit ihren Eltern nach Hamburg, kehrte später aber nach Polen zurück, um zu studieren und ihren Mann zu treffen. Ihre Familie brachte neues Leben in das Dorf, das zuvor kein einziges Kind außer einem Teenager hatte. Heute ist die Bushaltestelle voll mit Kindern, viele aus polnischen Familien. Szusters Tochter tanzt im Karnevalsverein, der jüngste Sohn spielt Fußball, und sie ist in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

Historische Infrastruktur und Zukunft

Die historische Situation in Gartz prägt die Grenze bis heute. Die Oderbrücke wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und seitdem nicht mehr aufgebaut. Die Kosten für einen Neubau könnte die Stadt allein nie stemmen. Daher muss man einige Kilometer weiter zum nächsten Grenzübergang fahren. Zwei dicke Brückenpfeiler ragen noch immer aus dem Flusslauf. Trotz dieser Infrastrukturbarrieren zieht es immer mehr polnische Familien in die Uckermark, die das ländliche Leben neu definieren und die demografische Lücke schließen helfen.