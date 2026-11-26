Die Leiche der Zöllnerin Masha Janko wird in Słubice gefunden. Ermittler untersuchen Cybergewalt und Stalking. Ein kritischer Blick auf Femizid und Frauenhass in der neuen Krimiserie.

Die polnische Zöllnerin Masha Janko wird tot auf einer Straße in Słubice aufgefunden. Am Abend vorher hatte sie sich mit ihrer Freundin Ivona in einer Kneipe ganz in der Nähe getroffen. Offenbar wurde Masha auf dem Nachhauseweg erwürgt.

Ermittlungen zu Cybergewalt und Stalking

Und offenbar kommt das nicht aus heiterem Himmel. In den Wochen zuvor gab es bei Masha mehrere Vorfälle wie einen Stromausfall und einen Einbruch in ihre Wohnung. Auf ihrer Dienststelle hat sich Masha (Katarzyna Obidzinska) davon nichts anmerken lassen, behaupten zumindest ihre Kollegen Patrick (Malik Blumenthal), ihr Ex-Freund, und Jan (Merlin Rose) sowie Freundin Ivona (Lavinia Nowak).

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Es stellt sich heraus, dass Masha darüber hinaus auch Opfer von Cybermobbing war. In einem Online-Forum finden sich über sie jede Menge sexistische, frauenverachtende Kommentare und Bilder. Aus diesem Umfeld müsste der Täter kommen…

Darstellung von Frauenhass und Kontrolle

Der Krimi stellt die durchaus interessante Frage, wie aus einer anfänglichen Kränkung Kontrolle, Überwachung, Gewalt und schließlich sogar Tötung entstehen können. Stalking beginnt oft lange vor der Tat. Das zu zeigen, ist löblich. Leider hapert es mitunter an der Darstellung, was auch an der verwirrenden Zusammenstellung der Ermittlerteams liegt.

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Die Kommissar:innen Alexandra Luschke (Gisa Flake) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) bekommen Verstärkung von Hauptkommissar René Klein (Johannes Kienast) aus dem Cyber-Competence-Center Eberswalde. Die beiden Kommissare und ihre Kollegin ermitteln in ständig wechselnder Zusammensetzung, was das Kennenlernen der einzelnen Protagonisten beim Zuschauen erschwert.

Kritik an der gesellschaftlichen Reaktion

Wir reden zu viel über die Täter und zu wenig über die Frauen, die so etwas er- und überleben. Ich habe einen enormen Respekt vor diesen Frauen. Es macht mich wütend, dass wir als Gesellschaft nicht lauter im Kampf gegen Stalking und Frauenhass sind.

Zudem gibt es eine überschaubare Zahl an allzu offensichtlich-ruppigen Verdächtigen (aus dem dienstlichen Umfeld). Den Kollegen Jan und Patrick möchte man beim Zoll nicht persönlich begegnen.kann man sehen, muss man aber nicht. Die Spannung ist mau.

Themen Femizide und Online-Forum

Im Kopf bleiben vor allem die Themen Cybermobbing und Femizide sowie das Online-Forum "Frauenflüsterer". Was hier, nicht nur bei Masha Janko, niederträchtig über Frauen geschrieben wird, macht sprachlos. "Ein paar Ohrfeigen zur rechten Zeit wirken Wunder" und "Da hat einer der Schlampe mal gezeigt, wo ihr Platz ist" sind da noch harmlose Sachen.

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Erst nach und nach entsteht ein Muster. Wenn es nur das ist, hier besonders wachsam zu sein und verstärkt nicht nur auf die Täter, sondern auch auf die Opfer zu schauen, hat dieser Krimi schon etwas bewirkt.