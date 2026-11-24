Eine russische Drohne verletzten den polnischen Luftraum nahe Dorohusk. Polen bestellt den Botschafter ein und die NATO stationiert AWACS-Flugzeuge zur Absicherung der Ostflanke.

Das polnische Verteidigungsministerium hat nach der Verletzung des Luftraum s durch eine russische Drohne eskalierende Maßnahmen angekündigt. Ein düsengetriebenes Flugobjekt flog in der Nacht auf Dienstag mehrere Minuten über dem Grenzort Dorohusk im Verwaltungsbezirk Lublin, was zu kurzzeitigen Luftalarmen führte. Der stellvertretende Verteidigungsminister Paweł Zalewski gab an, dass die Drohne von Anfang an von militärischen Radarsystemen überwacht wurde.

Eskalation und diplomatische Schritte in Warschau

Die polnische Regierung reagiert mit harter diplomatischer Sprache auf den Vorfall und hat die Einbestellung des russischen Botschafters angekündigt. Der Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sowie Staatssekretär Paweł Zalewski gingen davon aus, dass die russische Drohne gezielt in den polnischen Luftraum gelenkt wurde. Zalewski betonte im Gespräch mit dem Radiosender RMF24, dass die Drohne sich nur sehr kurz im Luftraum aufgehalten habe, die Verfolgung jedoch ununterbrochen stattfand.

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Als direkte Konsequenz für die Bevölkerung forderte das Krisenzentrum der Regierung die Bewohner der grenznahen Gebiete im Südosten des Landes auf, Schutzräume aufzusuchen. Dieser Alarm wurde jedoch kurz darauf wieder aufgehoben, nachdem das Objekt den Luftraum verlassen hatte. Die Nachrichtenagentur PAP bestätigte, dass Details zu Identität und Herkunftsland des Objekts vorerst im Verborgenen bleiben, die polnischen Behörden gehen jedoch von einer russischen Herkunft aus.

Politische Mobilisierung der Visegrád-Gruppe

Polens Regierungschef Donald Tusk nutzte das Treffen der Visegrád-Gruppe, um eine gemeinsame europäische Reaktion zu organisieren. Zu dieser Gruppe gehören neben Polen auch Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Tusk bat die Regierungschefs dieser Nachbarn ausdrücklich um Hilfe bei einer koordinierten Aktion zur Unterstützung der Ukraine. Er bezeichnete den Vorfall als Anlass, um die europäische Solidarität bei der Verteidigung des gemeinsamen Luftraums zu stärken und die Ukraine weiter zu unterstützen.

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Tusk wies darauf hin, dass die Integration der vier ehemaligen Ostblockstaaten durch die 1991 gegründete Gruppe fortgeführt werden müsse. Der polnische Ministerpräsident betonte die Notwendigkeit einer gemeinsamen Haltung gegenüber den fortwährenden Bedrohungen. Diese diplomatische Initiative zielt darauf ab, die politische Front im Osten Europas zu festigen und eine einheitliche Strategie gegen russische Provokationen zu entwickeln.

NATO verstärkt Luftüberwachung im Osten

Parallel zu den diplomatischen Schritten in Warschau reagierte die NATO mit konkreten militärischen Maßnahmen. Das Bündnis verstärkte unterdessen die Luftraumüberwachung an ihrer Ostflanke deutlich. Die Entscheidung wurde am Montagabend nach Beratungen von Vertretern der 32 Bündnisstaaten in Brüssel bekannt gegeben. Bündnissprecherin Allison Hart bestätigte, dass die Flotte aus 14 Maschinen bereits zuvor zur Überwachung des Luftraums im östlichen Europa eingesetzt wurde.

Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa, General Alexus Grynkewich, prüfe zudem die Verlegung weiterer militärischer Fähigkeiten, hieß es. Die NATO kündigte an, dass das Bündnis geeint, bereit und entschlossen bleibe, sich gegen jede Bedrohung zu verteidigen. Dies sei als klare Antwort auf die als gefährlich eingestufte Verletzung des polnischen Luftraums in der vergangenen Woche zu verstehen.

Informationen aus dem militärischen Hauptquartier des Bündnisses im belgischen Mons deuten darauf hin, dass spezielle AWACS-Flugzeuge für den verstärkten Einsatz vorgesehen sind. Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erklärte zu diesem verstärkten AWACS-Einsatz, dass dieser ein wesentlicher Bestandteil der kollektiven Sicherheit sei. Die NATO sichert ab, dass die Ostflanke nun intensiver überwacht wird, um ähnliche Zwischenfälle in Zukunft schneller zu erkennen und zu reagieren.