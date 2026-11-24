Nach Luftraumverletzungen in Polen entsendet die Nato Warnflugzeuge. Ministerpräsident Donald Tusk fordert gemeinsame europäische Unterstützung für die Ukraine.

Ein neues Sicherheitsereignis in einem Nato -Mitgliedstaat verdeutlicht die anhaltende Instabilität in Osteuropa. Wenige Tage nach dem Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen ist während der Angriffe auf die Ukraine eine Drohne kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen. Die polnische Regierung reagiert auf diese Eskalation mit diplomatischen Schritten und der Forderung nach verstärkter internationaler Unterstützung.

Verlauf des Vorfalls in der Grenzregion

Das Oberkommando der polnischen Streitkräfte bestätigte, dass das Objekt während des gesamten Fluges ununterbrochen von militärischen Radarsystemen verfolgt wurde. Als die Drohne ihren Kurs Richtung Osten änderte, entschied man sich mit Blick auf die Sicherheit der Zivilbevölkerung auf einen Abschuss zu verzichten. Dem Bericht der Nachrichtenagentur PAP zufolge handelte es sich bei dem düsengetriebenen Objekt um eine Aufklärungsdrohne, die mit Kameras ausgestattet war.

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Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag, als die Drohne mehrere Minuten im polnischen Luftraum über dem Grenzort Dorohusk flog. An diesem Ort befindet sich ein wichtiger Grenzübergang für den Gütertransport und den Eisenbahnverkehr Richtung Ukraine. Bereits zuvor war in Teilen des Verwaltungsbezirks Lublin kurzzeitig Luftalarm ausgelöst worden, bevor dieser nach kurzer Zeit wieder aufgehoben wurde.

Diplomatische Reaktionen und Forderungen

Die polnische Regierung hat angekündigt, den russischen Botschafter offiziell einzubestellen. Ministerpräsident Donald Tusk nutzte die Gelegenheit, um die Regierungschefs der übrigen Visegrád-Staaten um Hilfe zu bitten. Bei der Visegrád-Gruppe, zu der neben Polen auch Tschechien, die Slowakei und Ungarn gehören, handelt es sich um eine 1991 gegründete Organisation zur Förderung der Integration ehemaliger Ostblockstaaten.

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Donald Tusk erklärte in diesem Zusammenhang laut der Nachrichtenagentur PAP deutlich: Die russische Aggression habe die Grenze zur Ukraine überschritten. Er forderte eine gemeinsame europäische Aktion zur Unterstützung der Ukraine und betonte, dass dies ein Ausdruck der Solidarität mit Polen sei und nicht nur mit der Ukraine.

Verstärkte Luftraumüberwachung durch die Nato

Die Nato, der auch die vier Visegrád-Staaten angehören, hat unterdessen die Luftraumüberwachung an ihrer Ostflanke verstärkt. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa habe die Verlegung eines AWACS-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, teilte Bündnissprecherin Allison Hart mit. General Alexus Grynkewich prüfe zudem die Verlegung weiterer militärischer Fähigkeiten.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es um die Verlegung eines Aufklärungsflugzeugs nach Litauen. Der eigentliche Stützpunkt der AWACS-Flotte ist der Nato-Flugplatz Geilenkirchen bei Aachen. Die Flotte besteht aus insgesamt 14 Maschinen und wurde bereits zuvor verstärkt zur Überwachung des Luftraums im östlichen Europa eingesetzt. Die Ankündigung der Verlegung erfolgte am Montagabend nach Beratungen der 32 Bündnisstaaten in Brüssel.

Politischer Druck und Verantwortungszuschreibung

Bündnissprecherin Allison Hart betonte in ihrer Erklärung, dass alle Verbündeten uneingeschränkt solidarisch an der Seite Polens stehen. Das Bündnis bleibe geeint, bereit und entschlossen, sich gegen jede Bedrohung zu verteidigen. Bei den Verletzungen des polnischen Luftraums in der vergangenen Woche habe es sich um einen gefährlichen Vorfall gehandelt, für den Russland die volle Verantwortung trage.

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Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erklärte zum verstärkten AWACS-Einsatz, dieser sei ein Ausdruck der Bündnisverpflichtungen der Nato gegenüber Polen. Er schrieb auf der Plattform X, dass Frühwarnflugzeuge des Bündnisses bereits den Schutz des polnischen Luftraums erhöhen. Damit unterstreichen sowohl die nationalen als auch die internationalen Akteure die Dringlichkeit der Lage und die Notwendigkeit einer koordinierten Abwehrstrategie.