Polnischer Thriller "Die Farben des Bösen: Rot" erobert Netflix-Charts

Der polnische Mystery-Thriller "Die Farben des Bösen: Rot" überzeugt auf Netflix mit düsterer Atmosphäre und gesellschaftskritischen Tönen. Staatsanwalt Leopold Bilski ermittelt in einem Mordfall, der Parallelen zu einem alten Verbrechen aufweist, und stößt auf ein Netz aus Korruption und Vertuschung. Regisseur Adrian Panek setzt den Stoff stilistisch stark um, die Kritiken sind jedoch zwiegespalten.

Ein polnischer Mystery- Thriller hat es auf Netflix in die internationalen Charts geschafft: "Die Farben des Bösen: Rot" fesselt das Publikum seit seiner Veröffentlichung im Mai 2024.

Viele Zuschauer schauen sich beide Teile der Reihe am Stück an, was die Beliebtheit weiter anheizt. Der Film, der stilistisch an den Nordic Noir anknüpft, spielt an der düsteren polnischen Ostseeküste und verbindet klassische Ermittlungsarbeit mit gesellschaftskritischen Untertönen. Im Mittelpunkt steht der junge Staatsanwalt Leopold Bilski, der nach einem Wechsel an die Küste einen verstörenden Mordfall übernimmt. Der Tod einer jungen Frau weist Parallelen zu einem bereits abgeschlossenen Verbrechen auf, was bei Bilski Zweifel an der offiziellen Lösung säht.

Unterstützung erhält er von der Mutter des Opfers, einer erfahrenen Richterin, die selbst Nachforschungen anstellt. Die Ermittlungen führen in ein Netz aus Nachtleben, Machtmissbrauch, Korruption und Vertuschung, in dem persönliche Schuld und familiäre Beziehungen eng verflochten sind. Regisseur Adrian Panek verleiht dem Stoff eine klare visuelle Handschrift und eine ruhige, aber konsequente Erzählweise. Das Drehbuch entstand in Zusammenarbeit mit Łukasz M. Maciejewski und basiert auf dem Roman von Małgorzata Oliwia Sobczak.

Bei der Fachpresse kommt der Film auf 80 Prozent Zustimmung, beim Publikum auf 54 Prozent. Die Reaktionen sind gemischt: Einige loben die fesselnde und emotionale Geschichte sowie den gelungenen Spannungsaufbau, andere kritisieren die Synchronisation und halten den Film für eine Zeitverschwendung





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