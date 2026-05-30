Polo Club Hamburg vor historischem Meistertitel: Lokalrivale HTHC im Halbfinale

Der Hamburger Polo Club steht erneut im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft im Feldhockey. Gegen den Lokalrivalen Harvestehuder THC soll der erste Titel der Vereinsgeschichte eingefahren werden. Verteidiger Lukas Kossel und Trainer Jonathan Fröschle zeigen sich optimistisch.

Der Aufstieg des Hamburger Polo Club s gehört zu den bemerkenswertesten Entwicklungen im deutschen Feldhockey der vergangenen Jahre. In nur acht Spielzeiten arbeitete sich der Verein von der Oberliga bis an die Spitze der Bundesliga vor und stand bereits zweimal im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft .

Sowohl 2022 als auch 2024 blieb der große Triumph jedoch aus. Nun soll der lang ersehnte erste Meistertitel der Vereinsgeschichte folgen. Im Halbfinale wartet am Samstag mit dem Harvestehuder THC ausgerechnet der Lokalrivale. Warum es dieses Jahr mit dem Premierentitel klappen wird, erklärt Polo-Verteidiger Lukas Kossel im Gespräch: "Ich glaube, dass wir dieses Jahr noch einmal enger als Team zusammengewachsen sind als in den vergangenen Jahren.

Wir haben als Mannschaft viele Erfahrungen gesammelt und konnten gerade auch aus den Spielen, in denen es am Ende knapp nicht gereicht hat, viele Punkte neu erlernen und positiv auf unser Spiel umsetzen. Die Vorfreude auf das Wochenende ist riesig!

" So geht es auch Polo-Trainer Jonathan Fröschle: "Wir freuen uns einfach auf ein cooles Event. " Ein Blick auf die Konkurrenz verrät, dass Polo sich seiner Favoritenrolle nicht sicher sein darf. Fröschle denkt erst mal nur ans Halbfinale: "Wir haben in der Rückrunde sowohl gegen Köln als auch gegen Mülheim und HTHC verloren. Sprich, alle anderen Endrundenteilnehmer.

Gegen HTHC waren die letzten Spiele alle knapp, sodass ich das auch für das Halbfinale am Samstag erwarte. Weiter hinaus möchte ich nicht großartig schauen, auch wenn man Köln wohl etwas hervorheben kann. Die sind seit über zehn Spielen ungeschlagen.

" Der Club hat sich inzwischen dauerhaft in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert. Dabei profitiert Polo von finanziellen Möglichkeiten und professionellen Rahmenbedingungen, die im deutschen Hockey nur wenige Vereine bieten können. Dadurch gelang es dem Verein, mehrere internationale Spitzenspieler zu verpflichten, während viele Konkurrenten stärker auf die Ausbildung eigener Talente angewiesen sind. Schon während der Aufstiegssaison holte Polo deutsche Nationalspieler an Bord.

Bei den Endrunden um die Meisterschaft zählt Polo inzwischen zu den festen Größen. Sowohl 2022 als auch 2024 erreichte die Mannschaft das Finale und verpasste den Titel jeweils nur knapp. Im ersten Endspiel setzte sich Rot-Weiß Köln mit 1:0 durch. Zwei Jahre später trennte sich Polo vom Mannheimer HC nach regulärer Spielzeit unentschieden, zog im anschließenden Penaltyschießen jedoch den Kürzeren.

Die Tradition des Hockey in Hamburg ist tief verwurzelt, doch der Aufstieg des Polo Clubs ist beispiellos. Mit einer Mischung aus erfahrenen Nationalspielern und jungen Talenten hat sich das Team eine gefürchtete Offensive und eine stabile Defensive aufgebaut. Die Vereinsführung investiert kontinuierlich in die Infrastruktur, was sich in modernen Trainingsanlagen und professionellen Betreuungsmöglichkeiten widerspiegelt. Diese Investitionen zahlen sich aus: Die Spieler profitieren von individuellen Trainingsplänen, Videoanalysen und einem engagierten Trainerteam.

Auch die Jugendarbeit wurde intensiviert, um langfristig den Erfolg zu sichern. Der Polo Club verfolgt eine klare Philosophie: Angriffshockey mit schnellen Umschaltbewegungen und einer aggressiven Pressingstrategie. Diese Taktik hat in der Vergangenheit viele Gegner überrascht und wird auch im Halbfinale gegen den Lokalrivalen zum Einsatz kommen. Die Spieler und der Trainerstab sind zuversichtlich, dass der diesjährige Kader stärker ist als je zuvor.

Die Mannschaft hat gelernt, mit Drucksituationen umzugehen, und zeigt in den entscheidenden Momenten eine beeindruckende mentale Stärke. Die Unterstützung der Fans, die bei Heimspielen für eine rauschende Atmosphäre sorgen, gibt zusätzlichen Auftrieb. Sollte der Hunt durch das Halbfinale gelingen, winkt ein mögliches Finale gegen den amtierenden Meister oder einen anderen Top-Gegner. Die Vorfreude in der Stadt ist greifbar, und die gesamte Hockeygemeinschaft schaut gespannt auf das Wochenende.

Der Polo Club steht vor einer historischen Chance - der erste Meistertitel könnte endlich Realität werden. Es wäre der krönende Abschluss einer kontinuierlichen Entwicklung und eine Bestätigung dafür, dass sich harte Arbeit und kluge Planung langfristig auszahlen





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