Popcorneimer zu Victorian Psycho löst Wut auf trauriges Design aus

Der bizarre Popcorneimer zum Film Victorian Psycho mit Maika Monroe wird kritisiert. Das Design als tote Babywiege gilt als geschmacklos und unerwartet unpassend für das Publikum.

Der Film Victorians Psycho stößt mit seiner Marketingkampagne auf breite Ablehnung. Der Kinoverleih hat einen Popcorneimer enthüllt, der als tragische Babywiege gestaltet ist. Diese ungewöhnliche Wahl löste im Internet schnell Spott und empörte Reaktionen aus. Viele Nutzer sehen in dem Design eine klare Grenzüberschreitung.

Mysteriöse Handlung im Gothic Manor

Der Eigner des Ensor House stellt die neue Gouvernante Winnifred an. Die Schauspielerin Maika Monroe übernimmt die Hauptrolle dieser Figur. Kurz nach ihrer Ankunft im abgelegenen Anwesen beginnen die anderen Bediensteten auf unerklärliche Weise zu verschwinden. Die Atmosphäre im Film ist geprägt von klassischer Gothic-Stimmung und unerklärlichen Vorfällen.

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Wütende Reaktionen im sozialen Netzwerk

Ein Post auf der Plattform X führte zu einer Flut von Kritik an dem Werbeartikel. Ein Kommentar hob hervor, dass das Konzept der Wiege zwar interessant sei, aber der eigentliche Popcorneimer den toten Babyanteil darstelle. Diese Interpretation empfanden viele Zuschauer als höchst seltsam und befremdlich. Die Verbindung von Unterhaltungsnahrung mit dem Tod eines Kindes wird als schwerwiegender Fehler gewertet.

Emotionale Betroffenheit durch das Motiv

Für viele Internetnutzer ist das Design nicht nur merkwürdig, sondern auch geschmacklos. Ein Nutzer mit persönlicher Erfahrung teilte mit, dass sein Kind in der 36. Schwangerschaftswoche tot zur Welt kam. Diese Erfahrung mache den Eimer zu einer unangemessenen und taktlosen Geste. Das Gefühl der Empörung zeigt, wie schnell Popkultur auf sensible Themen stoßen kann.

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Marktentwicklung und deutscher Kinostart

Bisher ist der umstrittene Popcorneimer nur in den Kinos der USA erhältlich. Für einen deutschen Kinostart des Films Victorian Psycho gibt es derzeit keine festen Pläne. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Marketingprodukt nicht nach Deutschland importiert wird. Die Gefahr von öffentlichen Protesten scheint zu groß für den lokalen Markt.

Vergleich mit anderen erfolgreichen Titeln

Parallel dazu erreichen andere Horrorfilme große Erfolge in den Charts. Ein Klassiker aus den 80er-Jahren stürmt die Streaming-Listen und sorgt für Nostalgie. Der gefeierte Thriller läuft für zwei Tage kostenlos in der ZDF-Mediathek. Dieses Angebot spricht ein breiteres Publikum an als der kontroverse Popcorneimer. Die Unterschiede im Marketingansatz fallen deutlich ins Gewicht.