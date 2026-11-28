Der neue elektrische Porsche 718 Boxster basiert auf der 800-Volt-E-Core-Architektur und zielt darauf ab, mit einer Gewichtsverteilung von 40:60 und bewahrtem Fahrgefühl die kritische Fangemeinde zu überzeugen.

Das Ziel für den elektrischen Porsche 718 Boxster ist klar: Optik und Fahrgefühl müssen das Erbe wahren, um die skeptische Fangemeinde restlos zu überzeugensteht die Wahrung der Markenidentität an oberster Stelle.

Das neue Modell muss optisch sowie fahrtechnisch exakt die Charakteristik seiner Vorgänger widerspiegeln. Nur so kann es gelingen, die bereits im Vorfeld kritische und urteilende Kundschaft von dem neuen Antriebskonzept zu überzeugen. , zumindest fahrdynamisch, kommt in Form einer ersten Journalisten-Ausfahrt. Die frühe Probefahrt mit einem Prototyp zeigt, dass Zuffenhausen die Aufgabe gemeistert hat.

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Der elektrische 718 Boxster ist ein 718 Boxster durch und durch. Ich verbrachte einen Tag auf dem Beifahrersitz und hinter dem Lenkrad des Autos, das vielleicht der erste wirklich gute elektrische Sportwagen sein könnte (vergesst uns bitteJa, Porsche wird die 718-Nomenklatur für die 983er-Boxster-Generation beibehalten. Aber die wichtigere Zahl hier ist die"800" - wie in 800-Volt-Elektroarchitektur. Porsche nennt sie die E-Core-Architektur, die es ermöglicht, das Batteriepaket direkt hinter den Sitzen zu platzieren.