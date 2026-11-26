Auf der ersten Testfahrt zeigt der elektrische Porsche Boxster, wie er als erster E-Roadster der Marke das Herz der Petrolheads erobern möchte. Mit über 500

Auf der ersten Testfahrt zeigt der elektrische Porsche Boxster, wie er als erster E-Roadster der Marke das Herz der Petrolheads erobern möchte. Mit über 500 PS, einem Sprint in unter drei Sekunden und dem Akku anstelle des Mittelmotors geht es durch die Stadt, über Land und über Passstraßen.

Dazu kommen Klang- und Schaltinszenierungen – und ein Preis, der deutlich unter dem des 911 liegen soll.sei Dank – auch die Porsche-Kunden längst gewöhnt, selbst wenn die einen oder anderen bisweilen noch etwas mit der Elektromobilität fremdeln. Doch wenn die Schwaben jetzt den elektrischen Boxster an den Start bringen, liegen die Dinge ein bisschen anders.

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Schließlich soll das der erste echte Sportwagen werden, der eine Batterie statt eines Benzintanks bekommt. Und er soll trotzdem das Herz der Petrolheads erreichen. Deshalb schlagen die Schwaben hier buchstäblich andere Töne an und führen die erste Testfahrt mit dem Prototypen bewusst über eine enge Passstraße, die nicht nur spitze Kehren hat und den ausschließlich über die Hinterachse angetriebenen Roadster zu schnellen Lastwechseln zwingt, sondern auch hohe Steilwände und bisweilen einen Tunnel.